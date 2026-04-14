Casa Aurora fortalece rede de proteção de Apadrinhamento para crianças e adolescentes

O cuidado com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade é uma das responsabilidades mais sensíveis da rede de proteção social. Em Além Paraíba, esse trabalho é desenvolvido pela Casa Aurora – Instituição de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, que mantém ativo o Programa de Apadrinhamento, uma iniciativa que busca ampliar os vínculos afetivos e sociais dos acolhidos, promovendo novas oportunidades de convivência e desenvolvimento.

O acolhimento institucional ocorre quando crianças e adolescentes se encontram em situação de violação de direitos ou em risco pessoal e social. Trata-se de uma medida de proteção prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), aplicada quando há necessidade de garantir segurança e cuidado. É importante destacar que o afastamento do convívio familiar não ocorre por motivos de pobreza, mas sim quando a proteção da criança ou do adolescente exige essa intervenção.

Na Casa Aurora, o serviço funciona 24 horas por dia, oferecendo moradia provisória, proteção integral e acompanhamento contínuo. O ambiente é estruturado para proporcionar segurança, acolhimento e condições adequadas de desenvolvimento enquanto a situação familiar é acompanhada pela rede de proteção.

O serviço integra a política pública de assistência social e está vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, dentro da proteção especial de alta complexidade do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), sob gestão municipal. No município, o serviço de acolhimento institucional existe desde 2001, consolidando-se como uma política pública fundamental na garantia de direitos de crianças e adolescentes.

O acolhimento institucional é considerado uma medida excepcional e provisória. Antes que ele ocorra, a rede socioassistencial e o sistema de garantia de direitos atuam para evitar o afastamento familiar. Em regra, o encaminhamento para acolhimento é determinado pelo Poder Judiciário, por meio da Vara da Infância e Juventude. O Conselho Tutelar pode atuar em caráter emergencial quando há necessidade imediata de proteção.

Durante o período de acolhimento, crianças e adolescentes são acompanhados por uma equipe técnica multidisciplinar, composta por profissionais como assistente social e psicólogo. O trabalho desenvolvido tem como prioridade o fortalecimento da família de origem, buscando condições para a reintegração familiar. Quando essa possibilidade não se concretiza, pode ocorrer a destituição do poder familiar e o encaminhamento para uma família substituta, por meio do processo de adoção.

Programa de Apadrinhamento

Dentro desse contexto, o Programa de Apadrinhamento da Casa Aurora surge como uma importante ferramenta de apoio ao desenvolvimento emocional e social das crianças e adolescentes acolhidos. A iniciativa permite que membros da comunidade participem ativamente da rede de proteção, contribuindo de diferentes formas para a vida dos acolhidos.

Entre as modalidades, destaca-se o Apadrinhamento Afetivo, que proporciona vivências familiares e comunitárias fora do ambiente institucional, ampliando o acesso das crianças e adolescentes a experiências sociais, culturais e educativas. A convivência com padrinhos e madrinhas fortalece vínculos, ajuda a minimizar os impactos da institucionalização e contribui para a construção da autoestima, autonomia e projeto de vida.

Outra possibilidade é o Apadrinhamento de Serviços, no qual profissionais ou voluntários colaboram com suas habilidades e formações, atendendo demandas nas áreas escolar, cultural, de lazer ou de cuidado pessoal, entre outras atividades que contribuam para o desenvolvimento dos acolhidos.

Além de ampliar a rede de apoio afetiva e social, o programa busca fortalecer o sentimento de pertencimento e estimular a construção de vínculos positivos e duradouros.

Como participar

Pessoas interessadas em colaborar com o Programa de Apadrinhamento da Casa Aurora podem obter mais informações diretamente com a equipe responsável.

Telefone: (32) 3466-5150 – Ramal 238

A iniciativa reforça o papel da sociedade na construção de uma rede de proteção mais forte e humana, lembrando que o cuidado com crianças e adolescentes é uma responsabilidade coletiva e um compromisso com o futuro.