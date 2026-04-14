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CEUOS promove tradicional Festa de Jorge com música, fé, carreata e solidariedade em Além Paraíba

A expectativa é de que o evento reúna um grande público, repetindo o sucesso das edições anteriores e reafirmando a Festa de Jorge como um momento especial de encontro entre fé, música, tradição e solidariedade em Além Paraíba.

Redação
Por: Redação
14/04/2026 às 15h27 Atualizada em 16/04/2026 às 17h00
CEUOS promove tradicional Festa de Jorge com música, fé, carreata e solidariedade em Além Paraíba

A cidade de Além Paraíba se prepara para receber mais uma edição da tradicional Festa de Jorge, evento organizado pelo CEUOS Casa Vermelha, que já se consolidou no calendário cultural e religioso do município. A celebração, marcada para o próximo sábado, 18 de abril, promete reunir música, espiritualidade e solidariedade em uma grande confraternização dedicada ao Santo Guerreiro.

A programação do evento começa ainda durante a tarde com a Carreata de Jorge, que deve mobilizar devotos e participantes em um momento de fé e homenagem. A concentração está marcada para 16h, no espaço Viva In Além, localizado na Ilha do Lazareto, com saída prevista para 16h30min. A iniciativa busca reunir fiéis e admiradores de São Jorge em um percurso simbólico pelas ruas da cidade, celebrando a devoção ao santo conhecido como o Guerreiro da fé.

Já à noite, a festa segue no mesmo espaço, com uma programação musical diversificada que promete animar o público durante toda a noite.

Entre as atrações confirmadas está o grupo Quintal da Magia, que retorna ao evento após o grande sucesso alcançado na edição anterior. A apresentação promete repetir a energia contagiante que marcou a última festa, trazendo samba e pagode em uma roda vibrante que costuma envolver o público.

A programação musical também contará com o cantor Gabriel Fernandes, além das apresentações do grupo Batidão Sertanejo e do Pagode do Gordinho, artistas locais que ajudam a fortalecer a cena musical da região e garantir uma noite de muita animação.

Mais do que um evento festivo, a Festa de Jorge também carrega um importante propósito social. Parte da arrecadação será destinada ao Hospital São Salvador, reforçando o caráter solidário da iniciativa e contribuindo com a instituição de saúde que atende a população do município e região.

De acordo com os organizadores, a proposta é celebrar a força simbólica de São Jorge — conhecido na religiosidade popular como o Santo Guerreiro — em um ambiente de alegria, união e respeito às tradições culturais e espirituais.

Os ingressos podem ser adquiridos com os médiuns da casa organizadora ou pela plataforma de venda online indicada pelos organizadores.

A expectativa é de que o evento reúna um grande público, repetindo o sucesso das edições anteriores e reafirmando a Festa de Jorge como um momento especial de encontro entre fé, música, tradição e solidariedade em Além Paraíba.

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