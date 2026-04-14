FEXPO 2026 já tem primeiro show confirmado e programação começa a ser revelada

A tradicional FEXPO de Além Paraíba já começa a movimentar a cidade e a região. Pela primeira vez em muitos anos, o Governo Municipal divulgou com grande antecedência parte da programação do evento, aumentando a expectativa do público para uma das festas mais aguardadas do calendário local.

A FEXPO 2026 será realizada entre os dias 6 e 9 de agosto, no Parque de Exposições da Ilha do Lazareto, reunindo shows, atividades agropecuárias e atrações culturais que tradicionalmente atraem milhares de visitantes.

Nesta terça-feira, a organização anunciou o primeiro show confirmado da festa. A abertura da programação musical, no dia 6 de agosto, ficará por conta do grupo de pagode Menos é Mais, um dos maiores fenômenos da música brasileira na atualidade. Com sucessos que dominam as plataformas digitais e presença constante nas principais festas e festivais do país, o grupo promete levar muito samba e pagode para o público que prestigiará a primeira noite da exposição.

Os demais shows da programação ainda não foram oficialmente divulgados e seguem sendo mantidos em sigilo pela organização do evento. No entanto, especulações já começam a circular entre os fãs e nas redes sociais, apontando para a possibilidade de grandes nomes do sertanejo nacional integrarem a grade de atrações.

Entre os nomes mais comentados estão as duplas Henrique & Juliano e Zé Neto & Cristiano, ambas consideradas atualmente entre os maiores sucessos do gênero no Brasil. Apesar dos rumores, até o momento não existe confirmação oficial sobre a contratação de qualquer um desses artistas.

A expectativa é que novos anúncios sejam feitos nas próximas semanas, aumentando ainda mais a curiosidade do público. A FEXPO é reconhecida como um dos eventos mais tradicionais da região, reunindo música, entretenimento, negócios e o fortalecimento do setor agropecuário.

Com a divulgação antecipada da programação, a tendência é que a edição de 2026 comece a atrair ainda mais atenção, consolidando a festa como um dos principais eventos do calendário cultural de Além Paraíba e região.