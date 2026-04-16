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Prefeito de Além Paraíba anuncia reajustes salariais e ampliação de benefícios para servidores

Pacote inclui aumento no vale-alimentação, correção do piso do magistério e reajuste nas diárias de motoristas

Redação
Por: Redação
16/04/2026 às 16h46 Atualizada em 20/04/2026 às 16h15
Prefeito de Além Paraíba anuncia reajustes salariais e ampliação de benefícios para servidores

A Prefeitura de Além Paraíba anunciou um conjunto de medidas voltadas à valorização dos servidores públicos municipais, incluindo reajustes salariais e ampliação de benefícios. As propostas foram divulgadas pelo prefeito Dr. Paulo Henrique Marinho Goldstein e devem ser encaminhadas à Câmara Municipal para análise e votação.

Entre os principais pontos está o aumento do auxílio-alimentação, que passará de R$ 300 para R$ 400 a partir de maio. O benefício, pago aos servidores em atividade, não integra a folha salarial e, por isso, não impacta os limites legais de gastos com pessoal. No ano anterior, o valor já havia sido reajustado de R$ 150 para R$ 300.

Outro destaque é a atualização do piso salarial dos professores da rede municipal. Segundo o Executivo, o reajuste será aplicado com efeito retroativo a janeiro de 2026, atendendo à política nacional de valorização do magistério. A medida integra um pacote mais amplo voltado à área da educação.

Também foi anunciado o envio de um projeto de lei que prevê aumento nas diárias pagas aos motoristas da Prefeitura, especialmente aqueles responsáveis pelo transporte de pacientes para outras cidades. De acordo com a administração municipal, os valores estavam defasados há anos. A proposta inclui ainda a criação de um mecanismo de reajuste anual dessas diárias.

Além disso, a Prefeitura informou que pretende conceder um reajuste salarial de 6,79% aos servidores que não possuem piso definido por legislação específica. O percentual, segundo a administração, supera a inflação do período, resultando em ganho real para esses trabalhadores. Já os servidores vinculados a pisos salariais terão seus vencimentos ajustados conforme as regras próprias de cada categoria.

As medidas fazem parte de um pacote que, segundo o prefeito, busca cumprir compromissos assumidos durante a campanha e ampliar a valorização do funcionalismo público. A administração também atribui a viabilidade dos reajustes ao equilíbrio das contas municipais e ao apoio de recursos obtidos por meio de emendas parlamentares.

Na área da educação, a Secretaria Municipal também estuda a implementação de mudanças na jornada de trabalho dos professores, com a possibilidade de destinar um dia da semana para atividades fora da sala de aula, como planejamento pedagógico e capacitação.

Os projetos devem ser analisados pela Câmara Municipal nas próximas semanas. A expectativa do Executivo é que, se aprovadas, as medidas entrem em vigor já no mês de maio.

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