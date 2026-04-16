Médica de Além Paraíba apresenta pesquisa em congresso mundial de neurologia em Chicago

A médica neurologista Elisa Carvalho Ferreira embarcou nesta data para Chicago, onde participará do American Academy of Neurology Annual Meeting 2026, um dos mais importantes congressos da área no mundo.
Durante o evento, a médica apresentará o trabalho científico intitulado “Diagnostic Accuracy of Neuromelanin Sensitive MRI in Parkinsonian Disorders: A Systematic Review and Meta-analysis”. O estudo aborda a acurácia diagnóstica da ressonância magnética sensível à neuromelanina na identificação de transtornos parkinsonianos.
A pesquisa foi aceita pela American Academy of Neurology, instituição de referência global na área, responsável pela realização do congresso anual. O encontro reúne especialistas de diversos países para a apresentação e discussão de avanços científicos em neurologia.
De acordo com as informações divulgadas, a ressonância magnética sensível à neuromelanina vem sendo estudada como uma ferramenta promissora no auxílio ao diagnóstico de doenças como o Parkinson, podendo contribuir para maior precisão na identificação e no acompanhamento clínico desses pacientes.
A participação da médica no evento internacional evidencia a inserção da produção científica local no cenário global e leva o nome de Além Paraíba ao ambiente acadêmico internacional.
Além do destaque na área científica, Elisa Carvalho Ferreira foi recentemente homenageada como “Mulher do Ano” pelos clubes de serviço Lions Clube e Rotary Club de Além Paraíba. A homenagem também levou em consideração a recente inauguração da clínica Diagnóstica, especializada em exames por imagem, instalada em moderno prédio na Rua São Geraldo, no município. A unidade é a primeira da cidade a oferecer exames de ressonância magnética.