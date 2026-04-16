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Vacinação mobiliza Além Paraíba e ultrapassa 900 atendimentos no Dia D

Campanha mobiliza população contra influenza e município retoma oferta de vacinas contra a Covid-19 nas unidades de saúde

Redação
Por: Redação
16/04/2026 às 17h21 Atualizada em 20/04/2026 às 15h30
Vacinação mobiliza Além Paraíba e ultrapassa 900 atendimentos no Dia D

A Prefeitura de Além Paraíba realizou, no último sábado, 11 de abril, mais uma edição do Dia D de vacinação, mobilizando equipes de saúde e a população em uma ação voltada à prevenção de doenças. Ao longo do dia, mais de 900 pessoas foram imunizadas no município.

De acordo com os dados divulgados, foram aplicadas 881 doses da vacina contra a influenza, vírus responsável pela gripe, incluindo a H1N1. Além disso, outras 102 doses de diferentes imunizantes também foram administradas, ampliando a cobertura vacinal da cidade.

A mobilização faz parte das estratégias de intensificação da vacinação, especialmente em períodos de maior circulação de vírus respiratórios. A adesão da população foi considerada positiva pelas equipes de saúde.

Já nesta quinta-feira, 16 de abril, as unidades de saúde do município receberam novo abastecimento de vacinas contra a Covid-19, garantindo a continuidade da imunização para os grupos indicados. Com isso, moradores que ainda não completaram o esquema vacinal ou que precisam de doses de reforço podem procurar os postos de saúde.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que a vacinação contra diversas doenças continua disponível regularmente nas unidades, incluindo a própria influenza. A orientação é que a população mantenha a caderneta atualizada, respeitando os calendários e recomendações das autoridades sanitárias.

Especialistas destacam que a vacinação é uma das formas mais eficazes de prevenir doenças e evitar complicações, internações e até mortes. Além da proteção individual, a imunização contribui para a proteção coletiva, reduzindo a circulação de vírus e protegendo grupos mais vulneráveis, como idosos, crianças e pessoas com comorbidades.

A recomendação é que a população procure a unidade de saúde mais próxima, leve documento de identificação e, se possível, a caderneta de vacinação. Manter as vacinas em dia é um ato de cuidado consigo mesmo e com toda a comunidade.

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