Energisa anuncia novo diretor-presidente e reforça compromisso com o desenvolvimento regional

A Energisa Minas Rio anuncia Fernando Lima Costalonga (foto) como novo diretor-presidente da companhia, reforçando sua estratégia de proximidade com os territórios e compromisso com o desenvolvimento das regiões atendidas.

Com 20 anos de experiência no setor elétrico, Costalonga assume o cargo com o desafio de ampliar a qualidade do fornecimento de energia, fortalecer a relação com clientes e lideranças locais e impulsionar investimentos que contribuam diretamente para o crescimento econômico e social das cidades da área de concessão.

Engenheiro eletricista, graduado pela Universidade Federal de São João del-Rei, o executivo possui pós-graduações nas áreas de Estratégia, Gestão e Projetos, com formação pela Fundação Dom Cabral, Insper e Fundação Getúlio Vargas.

Sua trajetória no Grupo Energisa começou em 2006, como estagiário, e ao longo dos anos esteve à frente de projetos estratégicos e áreas essenciais da distribuição de energia. Em 2015, assumiu a diretoria técnica e comercial das unidades de Minas Gerais e Nova Friburgo, com atuação direta em operações regionais. Em 2020, liderou a mesma diretoria na Energisa Tocantins e, posteriormente, a diretoria de Engenharia e Operações das empresas não reguladas do grupo.

Atualmente, também responde pela diretoria de Grandes Clientes na (re)energisa e integra instâncias estratégicas do grupo, como conselheiro da Fundação Ormeo Junqueira Botelho, vice-presidente do Comitê Estratégico de Saúde e Segurança e membro do Comitê de Ética.

À frente da Energisa Minas Rio, Costalonga destaca que a atuação da empresa vai além da distribuição de energia. “Nosso papel é estar próximo das comunidades, entender as necessidades locais e contribuir para o desenvolvimento sustentável das regiões onde atuamos, com investimentos, inovação e qualidade de serviço”, afirma.