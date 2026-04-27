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Obra de calçamento entra na fase final em Aventureiro

A administração municipal destacou ainda que a iniciativa faz parte de um conjunto de investimentos em infraestrutura urbana que vêm sendo realizados com o objetivo de melhorar as condições de mobilidade e qualidade de vida da população.

Redação
Por: Redação
27/04/2026 às 14h39 Atualizada em 28/04/2026 às 15h37
Obra de calçamento entra na fase final em Aventureiro

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Aventureiro informou que a obra de calçamento do morro que dá acesso ao Cristo está em fase final de execução. A intervenção tem como objetivo melhorar as condições de acesso ao local, considerado um dos pontos de visitação e de devoção religiosa do município.

De acordo com a administração municipal, o calçamento pretende oferecer mais segurança, conforto e acessibilidade tanto para moradores quanto para visitantes que utilizam o trajeto, especialmente em ocasiões de atividades religiosas e momentos de contemplação.

O acesso ao Cristo é frequentemente utilizado por fiéis e turistas que visitam o monumento localizado em área elevada da cidade, tornando a melhoria da infraestrutura uma demanda recorrente da população local.

Segundo a Prefeitura, a obra também integra ações voltadas ao fortalecimento do turismo no município, além de contribuir para a valorização de um dos espaços simbólicos da cidade.

A administração municipal destacou ainda que a iniciativa faz parte de um conjunto de investimentos em infraestrutura urbana que vêm sendo realizados com o objetivo de melhorar as condições de mobilidade e qualidade de vida da população.

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