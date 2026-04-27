Sábado, 09 de Maio de 2026
19°C 30°C
Além Paraíba, MG
Publicidade
Guia PCDs

Execução em festival expõe violência e vira alvo de investigação

O caso segue sob apuração.

Redação
Por: Redação
27/04/2026 às 14h56 Atualizada em 28/04/2026 às 15h37
Execução em festival expõe violência e vira alvo de investigação

Um duplo homicídio chocou moradores de Sapucaia no fim da tarde do último domingo (26), durante um festival de pipas realizado no bairro Jamapará. O crime aconteceu na Rua João Miguel, em um ponto conhecido como “Lajão”, e deixou dois jovens mortos no local.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Jornal AGORA, as vítimas foram identificadas como Pedro e Cristian. Eles participavam do evento quando foram surpreendidos por disparos de arma de fogo. Testemunhas relataram que uma motocicleta com dois ocupantes se aproximou, e um dos suspeitos efetuou diversos tiros contra os jovens, que caíram ao chão. Ambos morreram antes da chegada de socorro.

Pedro era morador do bairro Vila Caxias, enquanto Cristian residia no bairro Sítio Branco, ambos em Além Paraíba.

Policiais militares que atenderam a ocorrência informaram que não haviam sido previamente comunicados sobre a realização do festival de pipas. Até o momento, não há confirmação se os organizadores do evento ou a Prefeitura de Sapucaia fizeram comunicação oficial às autoridades competentes.

A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro foi acionada, isolou a área e acompanhou os trabalhos da perícia técnica.

Investigação em andamento

O caso agora está sendo investigado pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, com atuação conjunta entre as equipes de Sapucaia e de Além Paraíba, cidade de origem das vítimas. As autoridades buscam identificar os autores do crime, bem como esclarecer a motivação e as circunstâncias do duplo homicídio.

Até o momento, ninguém foi preso. A polícia trabalha com informações iniciais e não descarta nenhuma linha de investigação.

O caso segue sob apuração.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Policiais Há 2 horas

PMRv apreende cerca de 175 mil maços de cigarros avaliados em R$ 1 milhão em Além Paraíba

Motorista foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Federal; carga irregular seguia para o Espírito Santo
Policiais Há 2 semanas

Operação policial termina com prisão por tráfico de drogas no Goiabal

Suspeito de 31 anos foi flagrado com cocaína escondida em lixo, resistiu à prisão e precisou ser contido com arma de incapacitação neuromuscular em Além Paraíba
Policiais Há 2 semanas

Homem fica ferido em capotamento na BR-116

O automóvel foi removido e levado para um pátio credenciado.
Policiais Há 4 semanas

Menino de 4 anos sofre agressões em escola de Além Paraíba; Justiça classifica caso como abuso

O laudo confirmou lesões no rosto e nas costas da criança. Uma terceira professora presenciou toda a cena e nada fez para impedir.
Policiais Há 1 mês

MP deflagra operação “Cavalo de Troia” contra a Administração Pública em Além Paraíba e Laranjal

As investigações tiveram início após a Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de Muriaé tomar ciência de que duas empresas, oriundas do município de Além Paraíba

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Agora Jornais Associados - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias