Execução em festival expõe violência e vira alvo de investigação

Um duplo homicídio chocou moradores de Sapucaia no fim da tarde do último domingo (26), durante um festival de pipas realizado no bairro Jamapará. O crime aconteceu na Rua João Miguel, em um ponto conhecido como “Lajão”, e deixou dois jovens mortos no local.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Jornal AGORA, as vítimas foram identificadas como Pedro e Cristian. Eles participavam do evento quando foram surpreendidos por disparos de arma de fogo. Testemunhas relataram que uma motocicleta com dois ocupantes se aproximou, e um dos suspeitos efetuou diversos tiros contra os jovens, que caíram ao chão. Ambos morreram antes da chegada de socorro.

Pedro era morador do bairro Vila Caxias, enquanto Cristian residia no bairro Sítio Branco, ambos em Além Paraíba.

Policiais militares que atenderam a ocorrência informaram que não haviam sido previamente comunicados sobre a realização do festival de pipas. Até o momento, não há confirmação se os organizadores do evento ou a Prefeitura de Sapucaia fizeram comunicação oficial às autoridades competentes.

A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro foi acionada, isolou a área e acompanhou os trabalhos da perícia técnica.

Investigação em andamento

O caso agora está sendo investigado pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, com atuação conjunta entre as equipes de Sapucaia e de Além Paraíba, cidade de origem das vítimas. As autoridades buscam identificar os autores do crime, bem como esclarecer a motivação e as circunstâncias do duplo homicídio.

Até o momento, ninguém foi preso. A polícia trabalha com informações iniciais e não descarta nenhuma linha de investigação.

O caso segue sob apuração.