Operação policial termina com prisão por tráfico de drogas no Goiabal

Na tarde da última segunda-feira, 27 de abril, uma ação policial resultou na prisão de um homem suspeito de tráfico ilícito de drogas no bairro Goiabal, em Além Paraíba/MG.

De acordo com informações do Registro de Evento de Defesa Social (REDS nº 2026-019174587-001), a ocorrência foi registrada por volta das 17h, durante a realização de uma operação de batida policial no Morro do Goiabal — local já conhecido pelas autoridades devido à intensa movimentação relacionada ao tráfico de entorpecentes.

As equipes policiais, que contavam com apoio do serviço de monitoramento, conseguiram abordar o suspeito, identificado como R.L.S.D., de 31 anos, que já vinha sendo observado pelos militares em um ponto estratégico do bairro. Durante a abordagem, os policiais localizaram uma quantidade significativa de drogas que havia sido escondida pelo autor em um balde de lixo, na via pública, numa tentativa de despistar a ação policial.

Segundo a polícia, havia indícios de que o suspeito realizava a comercialização dos entorpecentes no local. Ao receber voz de prisão em flagrante, o homem teria resistido à abordagem, sendo necessário o uso de técnicas de defesa pessoal e de arma de incapacitação neuromuscular para conter a situação.

Ao todo, foram apreendidos 58 pinos de cocaína, 43 papelotes da substância fracionados e prontos para venda no valor de R$ 20, além de quatro papelotes avaliados em R$ 50 cada, e ainda a quantia de R$ 105 em dinheiro.

O autor foi detido e encaminhado à autoridade policial competente, onde permanece à disposição da Justiça. A Polícia Militar reforça que ações como essa seguem sendo intensificadas em pontos estratégicos da cidade, com o objetivo de combater o tráfico de drogas e garantir mais segurança à população.