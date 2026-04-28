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Vicente de Oliveira Silva é eleito presidente do TJMG

Desembargador irá presidir o Judiciário mineiro no biênio 2026-2028

Redação
Por: Redação Fonte: TJMG
28/04/2026 às 15h54 Atualizada em 29/04/2026 às 16h18
Vicente de Oliveira Silva é eleito presidente do TJMG

O desembargador Vicente de Oliveira Silva, atual superintendente administrativo adjunto, será o novo presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). O magistrado foi eleito pelo Tribunal Pleno, nesta segunda-feira (27/4), em sessão especial conduzida pelo presidente da Corte mineira, desembargador Luiz Carlos Corrêa Junior, com 86 votos. A posse será realizada em 1º/7, às 17h, no Palácio das Artes.

Cento e quarenta e seis desembargadores participaram da votação, que durou 43 minutos. O desembargador Maurício Torres Soares, que também disputou o cargo, recebeu 59 votos. Foi registrado um voto branco e nenhuma abstenção. A votação, de forma presencial e remota, foi transmitida pelo canal oficial do TJMG no YouTube.

Trajetória
 
Natural de Água Boa (MG), o desembargador Vicente de Oliveira Silva é superintendente administrativo adjunto da atual gestão do TJMG. Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em 1985, o magistrado iniciou sua trajetória como servidor público em 1979, quando ocupou o cargo de Técnico Judiciário da Justiça Federal, onde permaneceu até 1992.

Entre os anos de 1992 e 1995, Vicente de Oliveira Silva foi promotor de Justiça, com atuação nas Comarcas de Matozinhos, Ribeirão das Neves, Sete Lagoas e Santa Luzia. Em 1995, ele entrou para a magistratura mineira, tendo atuado nas Comarcas de Contagem, Vespasiano, Itamarandiba, Diamantina, Nova Lima e Belo Horizonte.

 Foi juiz coordenador dos Juizados Especiais da Capital (2008 a 2014), membro e presidente da 7ª Turma Recursal Cível do Grupo Jurisdicional da Comarca de Belo Horizonte (2002/2014) e membro do Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais de Minas Gerais (2007/2014).

Em sua trajetória, destaca-se ainda a participação como membro de diversas comissões e grupos de trabalho do Judiciário; o fato de ter sido superintendente da Coordenadoria da Infância e da Juventude (Coinj) do Tribunal mineiro, no biênio 2016/2018; e de ter integrado o Comitê Gestor Nacional do Sistema CNJ - Projudi. Ele tomou posse como desembargador do TJMG em 30 de abril de 2014.

Confira o currículo do desembargador Vicente de Oliveira Silva.

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