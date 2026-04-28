1ª Meia Maratona Além Runners reuniu grande número de atletas

Além Paraíba foi palco de um importante evento esportivo no último domingo, 19 de abril, com a realização da 1ª Meia Maratona Além Runners. A competição, que passa a integrar o calendário oficial do município, contou com o apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, e reuniu um grande número de atletas de diferentes cidades e níveis.

Com percursos de 21, 10 e 5 quilômetros, a prova movimentou diversos pontos da cidade e atraiu tanto corredores experientes quanto iniciantes, consolidando-se já em sua primeira edição como um evento de destaque no cenário esportivo local.

De acordo com o secretário municipal de Esporte e Lazer, professor Gleydson Percegoni de Mendonça, a iniciativa tem como objetivo fortalecer o esporte na cidade, além de incentivar a prática de atividades físicas e a adoção de hábitos mais saudáveis pela população. O evento também contribuiu para aquecer a economia local, com maior circulação de pessoas e visitantes.

No percurso de 21 quilômetros masculino, o grande vencedor foi Roberto Rimes Rosa, seguido por Rodrigo Soares Martins e Sérgio Vinnicius Rozendo Reis. Completaram o pódio Nathan Linhares do Nascimento Alves e Johnny Cristie Tagliati. Já no feminino, Josane Rodrigues garantiu o primeiro lugar, seguida por Daniela Pires da Silva e Thais Câmara Luz Tiberto, com Viviani Souza Santos e Karoline Cunha Silva fechando a classificação.

Na prova de 10 quilômetros masculino, Fábio Júnior Corvelos Conde conquistou a primeira colocação, com Arol Josué Rojas em segundo e Diego Mendes Lima em terceiro. Rafael Fonseca da Silveira e Marcelo da Mota Diniz completaram os cinco primeiros. No feminino, a vencedora foi Cintia Leal, seguida por Maria do Carmo Loureiro Stael e Mayara Fernandes Junqueira. Patrícia Michaeli e Thayná Santiago Barros também figuraram entre as melhores colocadas.

Já na prova de 5 quilômetros masculino, Jonathan Feitosa Lopes cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, seguido por Luiz Gabriel Lopes de Lima Durares e Carllin Pimentel. Lucas Bittencourt Rodrigues Moreira e Guilherme Lisboa completaram o ranking. No feminino, Vera Betânia Basílio Rosa foi a campeã, com Maria Eduarda dos Santos Maximiano em segundo lugar e Wedislaine Leite da Silva em terceiro. Graziela Vieira da Silva Figueredo e Mariana Cassador Martins Teixeira fecharam o pódio.

Com organização elogiada e grande participação popular, a 1ª Meia Maratona Além Runners já se firma como uma iniciativa promissora, reforçando o potencial esportivo de Além Paraíba e abrindo caminho para futuras edições ainda maiores.