Desaparecido na BR393: família expõe desespero

Weverson estava com essas roupas, boné e mochila no momento de seu desaparecimento.

O desaparecimento de um homem de 39 anos tem mobilizado familiares, forças de segurança e equipes de resgate na região entre os estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Weverson Garcia Felício foi visto pela última vez após um episódio de surto enquanto fazia uma parada durante viagem de ônibus, no distrito de Jamapará, em Sapucaia.

Segundo informações repassadas por familiares, Weverson havia viajado ao Rio de Janeiro no último sábado, 25 de abril, para passeio e retornava no dia 27 de abril com destino a Manhuaçu, cidade onde reside com o pai. Solteiro, ele faz tratamento contra depressão, condição que, de acordo com a família, vinha se agravando nos últimos tempos.

Durante o trajeto de volta, ele estava acompanhado do irmão, Wesley Garcia, em um ônibus da empresa Viação Rio Doce. A parada ocorreu no terminal conhecido como Mega Grill, às margens da BR-393, onde os dois desceram para um lanche. De acordo com relatos, Weverson consumiu uma coxinha e um refrigerante antes do episódio.

Ao retornarem para o embarque, o homem teria apresentado um surto e saiu correndo repentinamente em direção à rodovia, desaparecendo em seguida. Imagens do sistema de monitoramento do estabelecimento registraram o momento em que ele deixa o local e segue por uma trilha que dá acesso ao Rio Paraíba do Sul, já próximo à divisa com Além Paraíba.

O caso foi comunicado ao destacamento da Polícia Militar em Jamapará e à 109ª Delegacia de Polícia Civil, que iniciou as investigações. Após a confirmação oficial do desaparecimento, o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado na noite de terça-feira (28) e realizou buscas na área onde o homem teria sido visto pela última vez. Até o momento, no entanto, ele não foi localizado.

Em entrevista concedida nesta terça-feira (29), ao Jornal AGORA, a irmã de Weverson, Bibiana Garcia, relatou a preocupação da família e destacou o histórico de depressão enfrentado pelo irmão. Segundo ela, todos estão mobilizados na tentativa de encontrá-lo.

Há ainda informações não confirmadas de que ele possa ter seguido em direção a cidades próximas, como Além Paraíba (MG) ou áreas do município de Carmo (RJ). Diante da incerteza, familiares e autoridades ampliaram o apelo por informações.

A Polícia Civil segue investigando o caso e solicita que moradores da região entre o Mega Grill e o posto policial de Jamapará que possuam câmeras de segurança entrem em contato, já que imagens podem ser fundamentais para esclarecer o trajeto percorrido.

Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Weverson pode acionar a Polícia Militar pelo 190, a Polícia Rodoviária Federal pelo 191 ou entrar em contato pelo telefone (24) 98833-8179. A família também disponibilizou o número (33) 99907-5586.

Enquanto as buscas continuam, familiares vivem momentos de angústia e mantêm a esperança de encontrar Weverson com vida.