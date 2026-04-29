Prefeito Dr. Paulo reajusta diárias de servidores após oito anos sem atualização

A Prefeitura de Além Paraíba anunciou o reajuste das diárias destinadas a motoristas, enfermeiros e auxiliares de enfermagem do município. A medida foi autorizada pelo prefeito, Dr. Paulo Henrique Marinho Goldstein, por meio do Decreto Municipal nº 6.853/2026.

De acordo com a administração municipal, a decisão foi tomada após análise da Controladoria do Município e leva em consideração a defasagem dos valores, que não eram atualizados desde 2018. O reajuste aplicado é de 45,15%, índice correspondente à inflação acumulada no período, medida pelo IPCA.

As novas diárias passam a vigorar a partir da próxima sexta-feira, 1º de maio. Os valores foram definidos com base em critérios como a duração das viagens e a distância percorrida, sendo diferenciados para deslocamentos de até 500 quilômetros e acima dessa quilometragem.

A Prefeitura também divulgou a tabela atualizada com os novos valores, que detalha as faixas de pagamento conforme o tempo de viagem e o destino.