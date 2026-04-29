Veículo capota no Beco da Floresta e mobiliza equipe

Um acidente de trânsito registrado na noite desta segunda-feira (28) mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais em Além Paraíba, na Zona da Mata mineira. A ocorrência foi registrada por volta das 21h30, em uma localidade conhecida como Beco da Floresta.

De acordo com as primeiras informações repassadas à corporação, havia duas vítimas presas às ferragens do veículo envolvido no capotamento. No entanto, ao chegarem ao local, os militares constataram que o automóvel já estava vazio.

Segundo relatos de populares, as duas vítimas foram retiradas do veículo antes da chegada do socorro oficial e encaminhadas ao hospital do município em um carro particular. Até o momento, não há detalhes sobre o estado de saúde dos envolvidos.

Diante da situação, os bombeiros realizaram a sinalização da via para evitar novos acidentes e garantir a segurança de motoristas que passavam pelo trecho. A Polícia Militar também foi acionada para o registro da ocorrência e adoção das medidas cabíveis.

O Corpo de Bombeiros reforça a orientação para que, em casos de emergência, a população acione o serviço pelo telefone 193, garantindo um atendimento adequado e seguro às vítimas.