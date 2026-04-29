Jéssica Laroca celebra 40 anos com ensaio intimista e cheio de significado

Os 40 anos de Jéssica Laroca Nóbrega Machado foram celebrados de forma simbólica e cheia de significado. Empresária, escritora e palestrante, ela decidiu marcar o novo ciclo da vida com um ensaio fotográfico intimista, realizado em sua própria casa, transformando o espaço pessoal em cenário para refletir sobre conquistas, aprendizados e novos caminhos.

Casada com o advogado Gabriel Ottero, Jéssica também divide sua rotina com os três filhos — João, de 17 anos, José Marcelo, de 10, e a pequena Stella, de 4 — que representam uma das maiores inspirações em sua trajetória.

Reconhecida pela atuação no meio empresarial e institucional, Jéssica é sócia da Syfra Consultoria e Assessoria, vice-presidente do Instituto Reurb’delas, coordenadora em Minas Gerais do Instituto BRF, além de autora de livros e palestrante, levando suas experiências e reflexões para diferentes públicos.

O ensaio fotográfico, mais do que uma celebração de aniversário, simboliza um momento de transformação. A proposta foi representar o encerramento de um ciclo — “queimar a forma de ver a vida até aqui” — abrindo espaço para receber do universo novas perspectivas, novos aprendizados e novas possibilidades.

Com elegância e autenticidade, Jéssica registra assim um marco importante de sua história: os 40 anos vividos com intensidade e a certeza de que os próximos capítulos prometem ainda mais crescimento, propósito e realização.

O Jornal Agora, simbolicamente, fez parte das comemorações, tendo acompanhado a trajetória de vida de Jéssica Laroca e figurando como parte das fotos por ela publicadas nas redes sociais.