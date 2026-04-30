Luiza & Eduardo: amor celebrado em grande estilo

À esquerda da imagem, Ramon Carvalho da Fonseca e Elaine Maria Cabral Campêlo Fonseca, pais do noivo. À direita, Cleide dos Santos Machado Souza e Geraldo Magela de Souza, pais da noiva.

Foi em clima de muita emoção, elegância e celebração que a médica Luiza Machado de Souza, 29 anos, e o engenheiro mecânico Eduardo Campêlo Fonseca, 30, disseram o tão esperado “sim” em uma linda cerimônia realizada na Chácara Marambaia, reunindo familiares e amigos em uma noite memorável.

Filha de Cleide dos Santos Machado Souza e Geraldo Magela de Souza, Luiza surgiu deslumbrante com vestido assinado pela Exclusive Noivas, esbanjando beleza e delicadeza em cada detalhe. O noivo, Eduardo, filho de Elaine Maria Cabral Campêlo Fonseca e Ramon Carvalho da Fonseca, aguardava a amada no altar visivelmente emocionado, marcando o início de uma nova jornada do casal.

A cerimônia foi conduzida pela celebrante Viviani Lírio, que protagonizou um momento leve, sensível e cheio de significado, arrancando sorrisos e lágrimas dos convidados.

A parte romântica do evento ganhou forma pelas mãos da decoradora Katiussia Casadio, que transformou a Chácara Marambaia em um cenário elegante e acolhedor. Na parte gastronômica, o Requinte Festas assinou o buffet, garantindo uma experiência saborosa e sofisticada aos convidados.

E como toda boa festa pede música e animação, a pista de dança ficou movimentada ao som de Bruna Santos, Força Oculta, DJ Marquinhos e Exquema 4, que embalaram a comemoração até altas horas.

Cada instante desse dia especial foi registrado pelas lentes de Vinicius Castro, responsável pela fotografia e vídeo do evento, enquanto a beleza da noiva teve assinatura da maquiadora Hellen Lima, que realçou ainda mais sua elegância natural.

Uma celebração cheia de estilo, alegria e boas energias, marcando o início de uma nova etapa na vida de Luiza e Eduardo — agora oficialmente unidos pelo amor.