Sábado, 09 de Maio de 2026
19°C 30°C
Além Paraíba, MG
Publicidade
Guia PCDs

Luiza & Eduardo: amor celebrado em grande estilo

Uma celebração cheia de estilo, alegria e boas energias, marcando o início de uma nova etapa na vida de Luiza e Eduardo

Redação
Por: Redação
30/04/2026 às 15h01 Atualizada em 09/05/2026 às 09h59
Luiza & Eduardo: amor celebrado em grande estilo

À esquerda da imagem, Ramon Carvalho da Fonseca e Elaine Maria Cabral Campêlo Fonseca, pais do noivo. À direita, Cleide dos Santos Machado Souza e Geraldo Magela de Souza, pais da noiva.

Foi em clima de muita emoção, elegância e celebração que a médica Luiza Machado de Souza, 29 anos, e o engenheiro mecânico Eduardo Campêlo Fonseca, 30, disseram o tão esperado “sim” em uma linda cerimônia realizada na Chácara Marambaia, reunindo familiares e amigos em uma noite memorável.

Filha de Cleide dos Santos Machado Souza e Geraldo Magela de Souza, Luiza surgiu deslumbrante com vestido assinado pela Exclusive Noivas, esbanjando beleza e delicadeza em cada detalhe. O noivo, Eduardo, filho de Elaine Maria Cabral Campêlo Fonseca e Ramon Carvalho da Fonseca, aguardava a amada no altar visivelmente emocionado, marcando o início de uma nova jornada do casal.

A cerimônia foi conduzida pela celebrante Viviani Lírio, que protagonizou um momento leve, sensível e cheio de significado, arrancando sorrisos e lágrimas dos convidados.

A parte romântica do evento ganhou forma pelas mãos da decoradora Katiussia Casadio, que transformou a Chácara Marambaia em um cenário elegante e acolhedor. Na parte gastronômica, o Requinte Festas assinou o buffet, garantindo uma experiência saborosa e sofisticada aos convidados.

E como toda boa festa pede música e animação, a pista de dança ficou movimentada ao som de Bruna Santos, Força Oculta, DJ Marquinhos e Exquema 4, que embalaram a comemoração até altas horas.

Cada instante desse dia especial foi registrado pelas lentes de Vinicius Castro, responsável pela fotografia e vídeo do evento, enquanto a beleza da noiva teve assinatura da maquiadora Hellen Lima, que realçou ainda mais sua elegância natural.

Uma celebração cheia de estilo, alegria e boas energias, marcando o início de uma nova etapa na vida de Luiza e Eduardo — agora oficialmente unidos pelo amor.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Coluna Social Há 1 semana

Jéssica Laroca celebra 40 anos com ensaio intimista e cheio de significado

Empresária, escritora e palestrante marca novo ciclo com sessão fotográfica em casa e reflete sobre vida, família e novos recomeços
Coluna Social Há 2 semanas

Simone Balbino celebra 50 anos com emoção, samba e encontros especiais

Com apresentação da bateria da Unidos Três Corações, música ao vivo e gastronomia assinada pelo pai, a comemoração reuniu família e amigos em clima de alegria e tradição
Coluna Social Há 3 semanas

Filha de Além Paraíba, Dona Maria Soares completou 102 anos

Filha de Além Paraíba, Dona Maria Soares completa 102 anos
Coluna Social Há 4 semanas

Elegância Rural: O pré-wedding da Dra. Laís Caçador e Raphael Fellet

Entre o charme sofisticado do universo agro e o brilho das grandes celebrações, Laís e Raphael seguem escrevendo uma história marcada por elegância, afeto e raízes — ingredientes perfeitos para um casamento que promete ser memorável.
Coluna Social Há 4 semanas

Marya Lorenna é o rosto do outono na coluna REVISTA

Juventude, charme e elegância

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Agora Jornais Associados - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias