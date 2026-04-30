Processo seletivo do Samu abre cadastro para atuação em Além Paraíba

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência do Sudeste (Cisdeste) está com inscrições abertas para um novo processo seletivo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As vagas são destinadas à formação de cadastro reserva para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, com salários que podem chegar a R$ 9.268,35.

Entre as cidades contempladas pelo processo seletivo está Além Paraíba, além de diversos municípios da Zona da Mata e do Campo das Vertentes, como Andrelândia, Araponga, Astolfo Dutra, Bicas, Bom Jardim de Minas, Carangola, Cataguases, Divino, Ervália, Espera Feliz, Fervedouro, Goiana, Juiz de Fora, Laranjal, Leopoldina, Lima Duarte, Maripá de Minas, Matias Barbosa, Mercês, Miradouro, Miraí, Muriaé, Patrocínio do Muriaé, Pirapetinga, Piraúba, Rio Pomba, Santos Dumont, São João Nepomuceno, Senador Firmino, Tombos, Ubá, Viçosa e Visconde do Rio Branco.

De acordo com o edital, a remuneração varia entre R$ 1.944,53 e R$ 9.268,35, dependendo do cargo e da carga horária. Além do salário base, os contratados terão direito aos benefícios previstos em lei, como FGTS, férias e 13º salário, além de vantagens adicionais.

https://www.cisdeste.saude.mg.gov.br/wp-content/uploads/2026/04/PSS-Edital-004.2026-Atualizacao-Retific.-N%C2%B01-e-2.pdf

Entre os benefícios oferecidos estão:

• Auxílio-alimentação de R$ 42,72 por plantão;

• Adicional de insalubridade, correspondente a 20% sobre o salário mínimo;

• Prêmio de desempenho, sendo R$ 200,00 individual somado a 4% coletivo;

• Seguro de vida no valor de R$ 20 mil.

As inscrições podem ser feitas até o dia 3 de maio. Os interessados devem preencher o formulário eletrônico específico para o cargo desejado, conforme orientações disponíveis no edital do processo seletivo.

O processo seletivo tem como objetivo reforçar o cadastro de profissionais que poderão atuar nas bases do Samu da região, fortalecendo o atendimento de urgência e emergência prestado à população.