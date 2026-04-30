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Mulheres ganham cerca de 20% a menos que homens em Além Paraíba

A análise foi baseada em dados preliminares do Censo divulgados pelo IBGE.

Redação
Por: Redação
30/04/2026 às 16h02 Atualizada em 09/05/2026 às 09h58
Mulheres ganham cerca de 20% a menos que homens em Além Paraíba
Economista Paula Esquerdo

Um levantamento recente divulgado nas redes sociais pela economista Paula Esquerdo revela um cenário de desigualdade salarial em Além Paraíba (MG). De acordo com os dados apresentados, as mulheres do município recebem, em média, cerca de 20% a menos que os homens, mesmo possuindo, em muitos casos, maior nível de escolaridade.

A análise foi baseada em dados preliminares do Censo divulgados pelo IBGE. Segundo a economista, a diferença salarial acompanha a média nacional e evidencia um desafio persistente no mercado de trabalho local.
Os números detalhados mostram que, enquanto os homens têm rendimento médio mensal de R$ 2.278, as mulheres recebem cerca de R$ 1.829 — uma diferença de 19,7%. A desigualdade se torna ainda mais expressiva entre trabalhadores com ensino fundamental completo, onde a diferença chega a 45,6%.

Além da disparidade nos rendimentos, os dados também indicam desigualdade na inserção no mercado de trabalho. A taxa de desemprego entre as mulheres é de 6,2%, quase o dobro da registrada entre os homens, que é de 3,5%.

Em sua publicação, Paula Esquerdo, que desenvolve um trabalho de levantamento e análise de dados econômicos do município, destacou que os números refletem tanto os avanços quanto os desafios enfrentados pelas mulheres em Além Paraíba.
A economista também incentivou o debate público sobre o tema, convidando a população a refletir sobre os dados e suas implicações para o desenvolvimento social e econômico da cidade.

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