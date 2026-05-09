APAE Country chega à 21ª edição

Neste sábado, 09 de maio, acontece o evento mais aguardados do calendário festivo de Além Paraíba. A 21ª edição da APAE Country.

Mais uma vez, tradicionalmente, o grandioso evento acontecerá no espaço aberto do Sindicato Rural de Além Paraíba, na Ilha do Lazareto, local que costuma receber grande público durante a festa.

A comissão organizadora já divulgou as atrações musicais e demais atividades da programação. Os preparativos já seguem em ritmo acelerado para garantir mais uma edição memorável. Na grade artística estão as bandas "Fãs do Forró" e "Batidão Sertanejo", além do cantor Matheus Andrade e do DJ Heider Costa.

Consolidado como um dos eventos beneficentes mais importantes da região, a APAE Country reúne cultura sertaneja, música, confraternização e solidariedade, mobilizando a comunidade em torno da causa da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, instituição que atua no atendimento e na inclusão de pessoas com deficiência intelectual e múltipla.

A expectativa é de que, assim como nas edições anteriores, o evento reúna grande público e contribua para fortalecer as ações da entidade, que há décadas transforma vidas por meio de seu trabalho social em Além Paraíba.