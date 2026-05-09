Sábado, 09 de Maio de 2026
19°C 30°C
Além Paraíba, MG
Publicidade
Guia PCDs

APAE Country chega à 21ª edição

A expectativa é de que, assim como nas edições anteriores, o evento reúna grande público

Redação
Por: Redação
09/05/2026 às 09h27 Atualizada em 09/05/2026 às 09h40
APAE Country chega à 21ª edição
Imagem ilustrativa de 2024

Neste sábado, 09 de maio, acontece o evento mais aguardados do calendário festivo de Além Paraíba. A 21ª edição da APAE Country.

Mais uma vez, tradicionalmente, o grandioso evento acontecerá no espaço aberto do Sindicato Rural de Além Paraíba, na Ilha do Lazareto, local que costuma receber grande público durante a festa.

A comissão organizadora já divulgou as atrações musicais e demais atividades da programação. Os preparativos já seguem em ritmo acelerado para garantir mais uma edição memorável. Na grade artística estão as bandas "Fãs do Forró" e "Batidão Sertanejo", além do cantor Matheus Andrade e do DJ Heider Costa.

Consolidado como um dos eventos beneficentes mais importantes da região, a APAE Country reúne cultura sertaneja, música, confraternização e solidariedade, mobilizando a comunidade em torno da causa da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, instituição que atua no atendimento e na inclusão de pessoas com deficiência intelectual e múltipla.

A expectativa é de que, assim como nas edições anteriores, o evento reúna grande público e contribua para fortalecer as ações da entidade, que há décadas transforma vidas por meio de seu trabalho social em Além Paraíba.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 3 horas

CARMO: Depois do Itaú, Bradesco pode fechar sua agência

O anúncio acontece poucos dias após o fechamento da agência do Itaú Unibanco na cidade
Geral Há 1 semana

Equipe da Casa Aurora participa de capacitação em primeiros socorros

Com iniciativas como essa, a Casa Aurora reforça o compromisso com a qualificação dos profissionais e a melhoria constante do atendimento

 Economista Paula Esquerdo
Geral Há 1 semana

Mulheres ganham cerca de 20% a menos que homens em Além Paraíba

A análise foi baseada em dados preliminares do Censo divulgados pelo IBGE.

 Carla Oliveira Cassaro de Souza Farage Chefe do Cartório Eleitoral • Servidora Pública Federal
Geral Há 1 semana

Cartório Eleitoral terá plantão no feriado e fim de semana

A iniciativa busca facilitar o atendimento à população, especialmente para aqueles que têm dificuldade de comparecer ao cartório em dias úteis.
Geral Há 1 semana

Desaparecido na BR393: família expõe desespero

Enquanto as buscas continuam, familiares vivem momentos de angústia e mantêm a esperança de encontrar Weverson com vida.

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Agora Jornais Associados - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias