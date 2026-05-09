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Demora no atendimento do SAMU continua gerando críticas em Além Paraíba

O caso reacendeu o debate sobre o tempo de resposta do serviço de urgência no município.

Redação
Por: Redação
09/05/2026 às 10h39
Demora no atendimento do SAMU continua gerando críticas em Além Paraíba

O atendimento prestado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) em Além Paraíba voltou a ser alvo de críticas por parte da população. Nas últimas semanas, moradores têm relatado demora no atendimento das ocorrências, situação que tem gerado preocupação, especialmente em casos considerados de urgência.

 

As reclamações ganharam repercussão também na imprensa local. O jornalista e radialista Dauro Machado, em seu programa de rádio e no site Jornal A Gazeta, fez duras críticas ao serviço, destacando, principalmente, a demora no deslocamento das ambulâncias até os pacientes.

 

Um novo caso foi relatado à redação nesta semana. Segundo um morador de Além Paraíba, seu tio, um idoso de 84 anos, vítima de - Acidente Vascular Cerebral -  (AVC), passou mal na última quinta-feira, 7 de maio, apresentando forte falta de ar. De acordo com o familiar, o chamado ao SAMU foi realizado às 18h40, solicitando atendimento no bairro Bela Vista.

 

Ainda segundo o relato, diante da gravidade do quadro e da demora no atendimento, familiares optaram por levar o idoso por conta própria até o hospital, utilizando um táxi. A ambulância do SAMU teria chegado ao endereço apenas às 19h30, quando o paciente já havia sido encaminhado para atendimento médico por outros meios.

 

O caso reacendeu o debate sobre o tempo de resposta do serviço de urgência no município. Para moradores, a demora causa preocupação, especialmente considerando que Além Paraíba possui pouco mais de 31 mil habitantes e dimensões territoriais relativamente pequenas, o que, em tese, permitiria deslocamentos mais rápidos dentro da cidade.

 

Vale lembrar que a nova sede do SAMU em Além Paraíba foi inaugurada em fevereiro de 2024, com a expectativa de aprimorar a estrutura e melhorar a qualidade do atendimento prestado à população.

 

Diante das reclamações, a reportagem reforça que o espaço permanece aberto para esclarecimentos por parte do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), caso a coordenação do serviço deseje se manifestar sobre os questionamentos levantados pela população.

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