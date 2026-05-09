Sábado, 09 de Maio de 2026
19°C 30°C
Além Paraíba, MG
Publicidade
Guia PCDs

PMRv apreende cerca de 175 mil maços de cigarros avaliados em R$ 1 milhão em Além Paraíba

Motorista foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Federal; carga irregular seguia para o Espírito Santo

Redação
Por: Redação
09/05/2026 às 11h01
PMRv apreende cerca de 175 mil maços de cigarros avaliados em R$ 1 milhão em Além Paraíba

Uma grande apreensão de cigarros contrabandeados foi registrada no início desta semana na rodovia MGC-393, em São Luiz, distrito pertencente ao município de Além Paraíba.

A ação ocorreu na noite de segunda-feira (4 de maio), quando equipes da Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais (PMRv) realizavam uma operação de fiscalização no km 46 da rodovia. Durante a abordagem a um caminhão, os policiais constataram que o veículo transportava aproximadamente 350 caixas de cigarros sem nota fiscal, totalizando cerca de 175 mil maços.

De acordo com a polícia, a carga está avaliada em aproximadamente R$ 1 milhão. Durante a abordagem, o motorista informou que o destino da mercadoria seria o Espírito Santo.

Ainda segundo a PMRv, foram constatados indícios de sonegação fiscal e comercialização de produto nocivo à saúde. Também há suspeitas de descaminho, crime caracterizado pela entrada ou circulação de mercadorias no país sem o pagamento dos impostos devidos, além de possíveis irregularidades relacionadas à autorização de fabricação de uma das marcas encontradas na carga.

O motorista foi preso em flagrante e encaminhado para a Polícia Federal em Juiz de Fora, onde o caso passou a ser investigado.

Já o caminhão e toda a carga apreendida foram recolhidos e serão encaminhados à Receita Federal do Brasil, que dará a destinação legal aos produtos conforme prevê a legislação.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Policiais Há 2 semanas

Operação policial termina com prisão por tráfico de drogas no Goiabal

Suspeito de 31 anos foi flagrado com cocaína escondida em lixo, resistiu à prisão e precisou ser contido com arma de incapacitação neuromuscular em Além Paraíba
Policiais Há 2 semanas

Execução em festival expõe violência e vira alvo de investigação

O caso segue sob apuração.
Policiais Há 2 semanas

Homem fica ferido em capotamento na BR-116

O automóvel foi removido e levado para um pátio credenciado.
Policiais Há 4 semanas

Menino de 4 anos sofre agressões em escola de Além Paraíba; Justiça classifica caso como abuso

O laudo confirmou lesões no rosto e nas costas da criança. Uma terceira professora presenciou toda a cena e nada fez para impedir.
Policiais Há 1 mês

MP deflagra operação “Cavalo de Troia” contra a Administração Pública em Além Paraíba e Laranjal

As investigações tiveram início após a Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de Muriaé tomar ciência de que duas empresas, oriundas do município de Além Paraíba

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Agora Jornais Associados - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias