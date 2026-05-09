PMRv apreende cerca de 175 mil maços de cigarros avaliados em R$ 1 milhão em Além Paraíba

Uma grande apreensão de cigarros contrabandeados foi registrada no início desta semana na rodovia MGC-393, em São Luiz, distrito pertencente ao município de Além Paraíba.

A ação ocorreu na noite de segunda-feira (4 de maio), quando equipes da Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais (PMRv) realizavam uma operação de fiscalização no km 46 da rodovia. Durante a abordagem a um caminhão, os policiais constataram que o veículo transportava aproximadamente 350 caixas de cigarros sem nota fiscal, totalizando cerca de 175 mil maços.

De acordo com a polícia, a carga está avaliada em aproximadamente R$ 1 milhão. Durante a abordagem, o motorista informou que o destino da mercadoria seria o Espírito Santo.

Ainda segundo a PMRv, foram constatados indícios de sonegação fiscal e comercialização de produto nocivo à saúde. Também há suspeitas de descaminho, crime caracterizado pela entrada ou circulação de mercadorias no país sem o pagamento dos impostos devidos, além de possíveis irregularidades relacionadas à autorização de fabricação de uma das marcas encontradas na carga.

O motorista foi preso em flagrante e encaminhado para a Polícia Federal em Juiz de Fora, onde o caso passou a ser investigado.

Já o caminhão e toda a carga apreendida foram recolhidos e serão encaminhados à Receita Federal do Brasil, que dará a destinação legal aos produtos conforme prevê a legislação.