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Professores participam de workshop sobre ansiedade e aprendizagem

A proposta do workshop foi oferecer aos profissionais da educação ferramentas que contribuam para um olhar mais atento e sensível às questões emocionais dos alunos

Redação
Por: Redação
09/05/2026 às 11h21
Professores participam de workshop sobre ansiedade e aprendizagem

Professores das unidades do CCAA de Além Paraíba, Sapucaia, Carmo e Volta Grande participaram, no último dia 24 de abril, de um workshop voltado a um tema cada vez mais presente no ambiente educacional: os transtornos de ansiedade e seus impactos no processo de aprendizagem.

 

A formação foi conduzida pela psicóloga Vania Cerqueira, consultora psicoeducacional do Departamento de Ensino do CCAA Matriz. A especialista possui formação em Educação Especial e Inclusiva e atua na área de gestão de comportamentos interferentes no ambiente escolar. Vania também conta com pós-graduação em Neuropsicologia dos Transtornos Mentais, Psicologia Escolar e Educacional e Psicopedagogia com ênfase em Neuroeducação, além de atuar como terapeuta ABA (Applied Behavior Analysis).

 

Durante o encontro, foram apresentadas estratégias para que os educadores possam identificar sinais e comportamentos associados à ansiedade no ambiente escolar. Também foram discutidas orientações práticas voltadas ao manejo dessas situações em sala de aula, buscando minimizar os impactos que os transtornos de ansiedade podem causar no desempenho e no desenvolvimento dos estudantes.

 

A proposta do workshop foi oferecer aos profissionais da educação ferramentas que contribuam para um olhar mais atento e sensível às questões emocionais dos alunos, promovendo um ambiente de aprendizagem mais acolhedor e preparado para lidar com os desafios contemporâneos da educação.

 

A iniciativa reforça o compromisso do CCAA com a qualidade do ensino e com o bem-estar dos estudantes, investindo continuamente na formação e capacitação de seus professores para enfrentar, de maneira cada vez mais qualificada, as demandas emocionais e pedagógicas presentes no cotidiano escolar.

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