Irmãos de Além Paraíba são presos com quase 100 kg de drogas em Goiás

Uma operação realizada pelo Comando de Operações de Divisas (COD) da Polícia Militar de Goiás resultou na prisão de dois irmãos naturais de Além Paraíba (MG), suspeitos de envolvimento com o tráfico interestadual de drogas. A abordagem aconteceu na última quinta-feira, dia 7 de maio, no município de Itaberaí, em Goiás.

Os suspeitos são dois irmãos, identificados pelas iniciais M.C.S., de 52 anos, e T.J.S.P., de 43 anos, ambos com antecedentes criminais por tráfico de drogas.

De acordo com as informações divulgadas pela polícia, os homens foram interceptados enquanto transportavam uma grande quantidade de entorpecentes em uma carreta baú com semirreboque, que seguia de Porto Velho (RO) com destino a Goiânia (GO).

Durante a busca no veículo, os policiais localizaram aproximadamente 100 quilos de drogas, sendo cerca de 50 kg de cocaína e 52 kg de skunk, uma variedade de maconha considerada de alta potência.

Segundo a corporação, a carga apreendida foi avaliada em aproximadamente R$ 4 milhões, representando um grande prejuízo ao tráfico.

Ainda conforme a ocorrência, o motorista da carreta relatou aos policiais que receberia cerca de R$ 15 mil pelo transporte da droga.

Diante dos fatos, os irmãos foram presos em flagrante por tráfico interestadual de entorpecentes e encaminhados para a Central de Flagrantes da Polícia Civil de Itaberaí (GO), onde permanecem à disposição da Justiça.

Além da droga, a carreta e o semirreboque utilizados no transporte também foram apreendidos pelas autoridades.

A apreensão integra ações de combate ao tráfico realizadas nas rodovias que cortam o estado de Goiás, consideradas rotas estratégicas para o transporte de drogas entre diferentes regiões do país.