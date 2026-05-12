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APAE Country reúne grande público e celebra sua 21ª edição em Além Paraíba

O sucesso da edição reforça a importância da APAE Country, que além de proporcionar entretenimento e valorizar a cultura sertaneja, também cumpre um papel social

Redação
Por: Redação
12/05/2026 às 16h21 Atualizada em 12/05/2026 às 20h54
APAE Country reúne grande público e celebra sua 21ª edição em Além Paraíba

A tradicional APAE Country chegou à sua 21ª edição e, mais uma vez, mobilizou a comunidade de Além Paraíba em um grande evento de confraternização, música e solidariedade. A festa aconteceu na Ilha do Lazareto, espaço do Sindicato Rural, reunindo um grande público que prestigiou a iniciativa beneficente promovida pela APAE de Além Paraíba.

 

A programação teve início com uma cavalgada que saiu da sede da APAE, no bairro Vila Caxias, percorreu as ruas da cidade até a Praça São José e, em seguida, seguiu até a Ilha do Lazareto, onde foi oficialmente aberta a festa. A cavalgada reuniu cavaleiros, amazonas e simpatizantes da cultura sertaneja, marcando o início de uma tarde e noite de muita animação.

Com o espaço completamente lotado, a população compareceu em peso para prestigiar o evento, que já se consolidou como um dos mais importantes do calendário festivo e beneficente da cidade.  

 

A locução oficial ficou por conta de Ivanzinho, que mais uma vez conduziu a festa com profissionalismo e entusiasmo. No palco, diversas atrações animaram o público. A banda Fãs do Forró abriu a programação tocando grandes sucessos do sertanejo e do forró. Em seguida, o cantor Mateus Andrade e a Banda Batidão Sertanejo colocaram o público para dançar, enquanto o Heider Costa comandou os intervalos entre os shows.

O sucesso da edição reforça a importância da APAE Country, que além de proporcionar entretenimento e valorizar a cultura sertaneja, também cumpre um papel social fundamental ao apoiar as atividades desenvolvidas pela APAE no atendimento e inclusão de pessoas com deficiência intelectual e múltipla.

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