Rian Ramos e Matheus Tavares são campeões no Serra Combate

Dois atletas de Além Paraíba brilharam no ringue durante a Serra Combate, realizada na cidade de Teresópolis. Representando a Equipe Kickboxing Lucas Carvalho, os atletas Rian Ramos e Matheus Tavares conquistaram o título de campeões em suas respectivas categorias.

Competindo na categoria até 67 quilos, Rian Ramos teve uma estreia marcante no evento. Demonstrando preparo, técnica e determinação, o atleta garantiu a vitória e se consagrou campeão logo em sua primeira participação na competição.

Já Matheus Tavares, que lutou na categoria até 60 quilos, também teve uma grande atuação e confirmou seu favoritismo ao conquistar o título em sua categoria, reforçando o bom momento vivido pelos atletas da equipe.

A participação vitoriosa dos lutadores evidencia o crescimento e a dedicação da Equipe Kickboxing Lucas Carvalho, que vem desenvolvendo um trabalho importante na formação de atletas e na promoção do esporte em Além Paraíba.

Com os resultados expressivos na competição, os atletas retornam para casa com o sentimento de dever cumprido e a certeza de que o trabalho sério e o treinamento constante seguem abrindo caminho para novas conquistas dentro do kickboxing.