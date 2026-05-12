Equipes do CRAS e CREAS participam da Caravana Proteger contra a violência sexual infantil

A Prefeitura Municipal de Além Paraíba, através da Secretaria de Assistência, por meio de representantes do CREAS e do CRAS, participou, no dia 07 de maio, do evento “Caravana Proteger: Diálogos e Fluxos contra a Violência Sexual”, promovido pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF), em parceria com a Coordenadoria Regional das Promotorias de Justiça de Defesa da Educação e dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes da Zona da Mata (CREDCA-ZM) e o CAODCA.

Realizado no Auditório UniAcademia, em Juiz de Fora/MG, o encontro reuniu promotores de Justiça, integrantes dos Conselhos Tutelares, representantes das Secretarias Municipais de Assistência Social, Educação, Superintendência Regional de Ensino e demais profissionais do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente.

A iniciativa teve como principal objetivo fortalecer o diálogo interinstitucional e alinhar os fluxos de atuação no enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, promovendo uma atuação mais integrada, humanizada e eficiente entre os órgãos e profissionais da rede de proteção.

Durante a programação, foram debatidas estratégias de prevenção, acolhimento e encaminhamento de casos, além da importância da articulação entre os setores para assegurar respostas mais rápidas e eficazes às vítimas e suas famílias.

O evento também destacou a relevância da construção coletiva de protocolos e fluxos de atendimento, fortalecendo a atuação em rede e ampliando a capacidade de resposta dos municípios diante das situações de violência.