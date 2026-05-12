Quarta, 13 de Maio de 2026
15°C 25°C
Além Paraíba, MG
Publicidade
Guia PCDs

Equipes do CRAS e CREAS participam da Caravana Proteger contra a violência sexual infantil

Evento reúne representantes da rede de proteção para alinhar fluxos de atuação e fortalecer ações conjuntas na Zona da Mata mineira

Redação
Por: Redação
12/05/2026 às 21h13 Atualizada em 12/05/2026 às 21h30
Equipes do CRAS e CREAS participam da Caravana Proteger contra a violência sexual infantil

A Prefeitura Municipal de Além Paraíba, através da Secretaria de Assistência, por meio de representantes do CREAS e do CRAS, participou, no dia 07 de maio, do evento “Caravana Proteger: Diálogos e Fluxos contra a Violência Sexual”, promovido pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF), em parceria com a Coordenadoria Regional das Promotorias de Justiça de Defesa da Educação e dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes da Zona da Mata (CREDCA-ZM) e o CAODCA.

Realizado no Auditório UniAcademia, em Juiz de Fora/MG, o encontro reuniu promotores de Justiça, integrantes dos Conselhos Tutelares, representantes das Secretarias Municipais de Assistência Social, Educação, Superintendência Regional de Ensino e demais profissionais do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente.

A iniciativa teve como principal objetivo fortalecer o diálogo interinstitucional e alinhar os fluxos de atuação no enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, promovendo uma atuação mais integrada, humanizada e eficiente entre os órgãos e profissionais da rede de proteção.

Durante a programação, foram debatidas estratégias de prevenção, acolhimento e encaminhamento de casos, além da importância da articulação entre os setores para assegurar respostas mais rápidas e eficazes às vítimas e suas famílias.

O evento também destacou a relevância da construção coletiva de protocolos e fluxos de atendimento, fortalecendo a atuação em rede e ampliando a capacidade de resposta dos municípios diante das situações de violência.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 14 horas

APAE Country reúne grande público e celebra sua 21ª edição em Além Paraíba

O sucesso da edição reforça a importância da APAE Country, que além de proporcionar entretenimento e valorizar a cultura sertaneja, também cumpre um papel social
Geral Há 4 dias

CARMO: Depois do Itaú, Bradesco pode fechar sua agência

O anúncio acontece poucos dias após o fechamento da agência do Itaú Unibanco na cidade

 Imagem ilustrativa de 2024
Geral Há 4 dias

APAE Country chega à 21ª edição

A expectativa é de que, assim como nas edições anteriores, o evento reúna grande público
Geral Há 2 semanas

Equipe da Casa Aurora participa de capacitação em primeiros socorros

Com iniciativas como essa, a Casa Aurora reforça o compromisso com a qualificação dos profissionais e a melhoria constante do atendimento

 Economista Paula Esquerdo
Geral Há 2 semanas

Mulheres ganham cerca de 20% a menos que homens em Além Paraíba

A análise foi baseada em dados preliminares do Censo divulgados pelo IBGE.

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Agora Jornais Associados - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias