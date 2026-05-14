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PF faz operação contra compra de reportagens favoráveis a prefeitura

“A investigação segue sob sigilo, conforme determinação judicial”, afirma a PF.

Redação
Por: Redação Fonte: Leonardo Amaro
14/05/2026 às 14h03 Atualizada em 15/05/2026 às 15h08
PF faz operação contra compra de reportagens favoráveis a prefeitura

Uma operação da Polícia Federal (PF) investiga possíveis crimes de corrupção eleitoral, associação cr1m1n0sa e abvso de poder econômico envolvendo pessoas ligadas à Prefeitura Municipal de Jaú, no interior de São Paulo.

Segundo a PF, as investigações apontam para a possível compra de matérias jornalísticas favoráveis à gestão municipal e negativas à oposição, mediante pagamentos clandestinos destinados a grupos de comunicação e páginas em redes sociais.

Foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), nas cidades de Jaú, Dois Córregos e Nhandeara. Documentos e equipamentos eletrônicos dos investigados serão encaminhados à perícia.

“A investigação segue sob sigilo, conforme determinação judicial”, afirma a PF.

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