PF faz operação contra compra de reportagens favoráveis a prefeitura

Uma operação da Polícia Federal (PF) investiga possíveis crimes de corrupção eleitoral, associação cr1m1n0sa e abvso de poder econômico envolvendo pessoas ligadas à Prefeitura Municipal de Jaú, no interior de São Paulo.



Segundo a PF, as investigações apontam para a possível compra de matérias jornalísticas favoráveis à gestão municipal e negativas à oposição, mediante pagamentos clandestinos destinados a grupos de comunicação e páginas em redes sociais.



Foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), nas cidades de Jaú, Dois Córregos e Nhandeara. Documentos e equipamentos eletrônicos dos investigados serão encaminhados à perícia.



“A investigação segue sob sigilo, conforme determinação judicial”, afirma a PF.