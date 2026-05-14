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PM recupera veículo roubado no RJ e prende suspeito em Além Paraíba

O veículo recuperado foi removido e encaminhado para as providências cabíveis, enquanto o autor preso foi conduzido à autoridade policial para as medidas legais.

Redação
Por: Redação
14/05/2026 às 14h14
PM recupera veículo roubado no RJ e prende suspeito em Além Paraíba

Uma ação da PM resultou na recuperação de um veículo roubado e na prisão de um suspeito na manhã desta quinta-feira, 14 de maio, em Além Paraíba.

De acordo com informações da ocorrência, registrada por volta das 10h05 na Estrada João Bouhid, os militares foram acionados após um representante da empresa Localiza informar que um veículo Honda HR-V azul, placa TDY-0J54, havia sido roubado no dia anterior na cidade do Rio de Janeiro.

Por meio do sistema de rastreamento por GPS, foi possível identificar que o automóvel estava parado próximo a um curral, em uma estrada vicinal que liga o bairro Vila Caxias ao conhecido Posto Piscina.

Com base nas informações, equipes da Polícia Militar se deslocaram até o local, onde localizaram o veículo e realizaram a prisão em flagrante do suspeito. Durante a verificação, os militares constataram ainda sinais de adulteração nos elementos de identificação do automóvel.

O veículo recuperado foi removido e encaminhado para as providências cabíveis, enquanto o autor preso foi conduzido à autoridade policial para as medidas legais.

Participaram da ocorrência os militares Sargento Alessandro, Sargento Bittencourt, Sargento Cazarim, Soldado Paulo Nogueira e Sargento Daniele, que atuaram na localização do veículo e na prisão do suspeito.

A ação integra o trabalho permanente da Polícia Militar de Minas Gerais, que neste ano celebra 250 anos de história, reforçando seu compromisso com a segurança da população.

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