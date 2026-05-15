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Justiça libera parte de bens de ex-provedor do HSS

Dr. Rafael Gracioli recuperou objetos pessoais apreendidos durante investigações iniciadas após a intervenção no hospital em 2022; imóveis e veículos seguem bloqueados judicialmente

Redação
Por: Redação
15/05/2026 às 14h46
Justiça libera parte de bens de ex-provedor do HSS

O ex-provedor do Hospital São Salvador, Dr. Rafael Gracioli, médico e ex-candidato à Prefeitura de Além Paraíba nas eleições municipais de 2024, recuperou parte dos bens que haviam sido apreendidos pela Justiça no âmbito de processos judiciais relacionados à sua gestão à frente da instituição hospitalar. A retirada ocorreu no último dia 6 de maio, na sede da Promotoria de Justiça da Comarca de Além Paraíba, localizada no bairro São José.

Acompanhado do advogado Wellington Júnior Silva, Rafael Gracioli compareceu ao local para receber diversos objetos pessoais que estavam sob custódia judicial desde o início das investigações conduzidas a partir de denúncias apresentadas pelo Ministério Público em 2022. Naquele período, o Hospital São Salvador passou por intervenção municipal e o então provedor foi afastado do cargo.

Entre os itens devolvidos estão roupas, capacetes, botas e macacões utilizados em motociclismo, além de bicicletas, relógios, computadores e outros bens considerados de menor valor econômico. Vídeos registrados durante a retirada mostram o ex-provedor transportando parte do material liberado pela Justiça.

Segundo informações ligadas ao caso, a decisão pela restituição ocorreu após sucessivas decisões judiciais favoráveis ao médico nas ações que tramitam tanto na Comarca de Além Paraíba quanto em segunda instância, no Tribunal de Justiça. Até o momento, Rafael Gracioli obteve absolvições em parte significativa das acusações formuladas contra ele, o que motivou a solicitação para liberação dos bens apreendidos.

Apesar da devolução de objetos pessoais, parte do patrimônio do ex-provedor permanece bloqueada judicialmente. Imóveis, motocicletas e um automóvel continuam vinculados aos processos ainda em tramitação, como forma de garantir eventual ressarcimento aos cofres públicos em caso de futura condenação. Embora os imóveis e o veículo possam ser utilizados, eles seguem impedidos de serem vendidos ou transferidos.

As motocicletas permanecem apreendidas no pátio do Detran, aguardando definição judicial para a liberação, pela Justiça, da taxa do depósito pelo período que lá foram mantidas. De acordo com fontes ligadas ao processo, os bens de maior valor continuam indisponíveis justamente por ainda existirem ações pendentes de julgamento.

O caso envolvendo a antiga gestão do Hospital São Salvador ganhou repercussão regional desde a intervenção feita pelo ex-prefeito Miguel Belmiro Júnior, ocorrida em 2022. Paralelamente, as investigações do Ministério Público deram origem a uma série de procedimentos judiciais relacionados à administração da unidade hospitalar. Desde então, o ex-provedor tem sustentado sua inocência e buscado reverter judicialmente as medidas cautelares impostas durante as apurações.

Com decisões recentes consideradas favoráveis à defesa, cresce a expectativa entre pessoas próximas ao médico de que outros bens ainda apreendidos possam ser liberados futuramente, caso o entendimento das absolvições já obtidas seja mantido nas demais ações que seguem em andamento na Justiça.

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