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Vereador Oberdan Rocha devolve novamente auxílio alimentação

Parlamentar de Além Paraíba restituiu R$ 927,24 ao município e pediu que os recursos sejam destinados ao Asilo Ana Carneiro para auxiliar na alimentação dos idosos acolhidos.

Redação
Por: Redação
15/05/2026 às 15h08
Vereador Oberdan Rocha devolve novamente auxílio alimentação

O vereador alemparaibano Oberdan Moreira Rocha, do Partido dos Trabalhadores (PT), informou que devolveu, mais uma vez, o chamado “Auxílio Alimentação”, benefício criado e aprovado pelos próprios parlamentares da Câmara Municipal de Além Paraíba.

Segundo Oberdan, no mês de abril foi devolvida aos cofres públicos municipais a quantia de R$ 327,24. Já em maio, a devolução alcançou R$ 600,00, totalizando R$ 927,24 restituídos ao município.

O parlamentar ressaltou que não concorda com a concessão do benefício e, por isso, optou novamente por devolver os valores ao Fundo Municipal do Idoso. Oberdan recomendou ainda que os recursos sejam destinados ao Asilo Ana Carneiro, “para ajudar na alimentação dos abrigados” da instituição.

O Asilo Ana Carneiro foi criado pelo médico sanitarista e ex-prefeito Dr. Ladário de Faria, reconhecido pelo trabalho social e assistencial desenvolvido no município.

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