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Café com Ideias retorna em Além Paraíba com debate sobre saúde, tecnologia e proteção financeira

Evento promovido pela ACE acontece no dia 27 de maio e reunirá especialistas para discutir estratégias de bem-estar e segurança para empresas e famílias

Redação
Por: Redação
15/05/2026 às 15h17
Café com Ideias retorna em Além Paraíba com debate sobre saúde, tecnologia e proteção financeira

O encontro mais aguardado pelos empreendedores de Além Paraíba está de volta. No próximo dia 27 de maio, a ACE - Associação Comercial e Empresarial de Além Paraíba promove mais uma edição do tradicional “Café com Ideias”, reunindo empresários, gestores e profissionais para um momento de aprendizado, networking e troca de experiências.

Com o tema “Saúde na Palma da Mão”, o encontro vai abordar como a tecnologia, o seguro de vida e a previdência podem se tornar ferramentas estratégicas para garantir mais segurança, qualidade de vida e bem-estar tanto para equipes de trabalho quanto para as famílias.

Para conduzir o debate, o evento contará com a participação de dois especialistas da área: Leonardo Vilar Fonseca e Mário Magalhães, que irão compartilhar experiências, tendências e orientações voltadas ao universo corporativo e à proteção financeira.

Além das palestras e discussões, o Café com Ideias também será uma oportunidade para fortalecer conexões entre empreendedores da região em um ambiente descontraído e colaborativo.

O evento será realizado na sede da ACE - Associação Comercial e Empresarial de Além Paraíba, a partir das 8h da manhã. A participação é voltada para empresários, profissionais liberais e interessados em inovação, gestão e qualidade de vida no ambiente empresarial.

 

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