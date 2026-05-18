Convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026: veja lista de Ancelotti

O técnico Carlo Ancelotti vai anunciar na tarde desta segunda-feira (18/5) a lista dos 26 jogadores convocados para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026. O Mundial será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México.

A cerimônia começou às 17h no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, e conta com a presença de dirigentes, convidados e imprensa.

Em entrevista à CBF TV, Ancelotti disse que a lista foi feita "com muita observação durante os anos".

"Feita com competência, paixão e conhecimento. Foi muito bom. Vai ser uma lista perfeita? Acho que não. Mas vai ser uma lista com a menor quantidade de erros possíveis para termos a oportunidade de fazer uma Copa do Mundo espetacular", afirmou.

Na próxima semana, os jogadores convocados se apresentarão na Granja Comary, em Teresópolis, onde iniciarão a preparação para a Copa do Mundo 2026.

A estreia do Brasil no Mundial está marcada para o dia 13 de junho, contra o Marrocos, em Nova Jersey.