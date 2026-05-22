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PM prende três suspeitos por tráfico de drogas no Morro do Cipó

Participaram da operação equipes da 52ª Companhia PM, POP e motociclistas da Polícia Militar.

Redação
Por: Redação
22/05/2026 às 21h34
PM prende três suspeitos por tráfico de drogas no Morro do Cipó

Uma operação realizada pela Polícia Militar de Minas Gerais, através da 52ª Companhia PM do 68º BPM, resultou na prisão de três suspeitos por envolvimento com o tráfico ilícito de drogas e associação criminosa, na tarde desta sexta-feira (22), em Além Paraíba.

De acordo com a PM, a ação foi desencadeada após denúncias apontarem intensa movimentação relacionada ao tráfico de entorpecentes nas proximidades do campo de futebol do bairro Morro do Cipó. Diante das informações, os militares organizaram uma operação de combate ao crime na localidade.

Durante a ação, os suspeitos tentaram fugir, sendo necessário um cerco policial e perseguição a pé pelos bairros Morro do Cipó e Goiabal. Após a mobilização das equipes, três indivíduos foram localizados e presos.

Os autores detidos foram identificados pelas iniciais:

  • G. O. S., de 18 anos;
  • A. A. C., de 28 anos;
  • R. S. C., de 22 anos.

Segundo a Polícia Militar, os três possuem passagens pelo crime de tráfico ilícito de drogas.

Com os suspeitos, os militares apreenderam:

  • 210 papelotes de cocaína;
  • 106 pedras de crack;
  • 13 buchas de maconha;
  • R$ 817,00 em dinheiro;
  • dois aparelhos celulares.

A ocorrência foi registrada na Rua Renato Balbino, no bairro Morro do Cipó, sob o REDS nº 2026-023458196-001. Os autores e todo o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para as demais providências.

Participaram da operação equipes da 52ª Companhia PM, POP e motociclistas da Polícia Militar.

A Polícia Militar reforça a importância das denúncias anônimas da população no combate à criminalidade e ao tráfico de drogas no município.

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