Dr. Diego Martinez é promovido à entrância especial e assume vara criminal em Itabira

A promoção do juiz de Direito Dr. Diego Teixeira Martinez para a entrância especial do Poder Judiciário de Minas Gerais marcou uma mudança significativa no cenário jurídico da Zona da Mata mineira. Após mais de nove anos de atuação à frente da 2ª Vara da Comarca de Além Paraíba, o magistrado assumiu a titularidade da 1ª Vara Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Itabira, uma das mais importantes do interior do estado.

A promoção ocorreu por antiguidade na carreira, após inscrição no Edital de Promoção nº 04/2026, e foi deliberada pela Corte Especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) durante sessão realizada no dia 13 de maio de 2026. A posse do magistrado aconteceu poucos dias depois, em Itabira, consolidando oficialmente sua ascensão à entrância especial — classificação reservada às comarcas de maior relevância estrutural e administrativa do Judiciário mineiro.

Reconhecido pelo perfil conciliador e pela relação respeitosa com servidores, advogados, promotores e demais operadores do Direito, Diego Martinez deixa Além Paraíba após nove anos e cinco meses de atuação considerados marcantes por integrantes do fórum local. A saída do magistrado gerou forte repercussão entre os funcionários da comarca, muitos dos quais foram surpreendidos pela rapidez da transferência.

Nos bastidores do Judiciário, colegas destacam que o juiz construiu uma trajetória pautada pela cordialidade, firmeza técnica e atenção no trato cotidiano com os serventuários da Justiça. A mudança para Itabira representa não apenas um avanço funcional, mas também o reconhecimento de uma carreira consolidada dentro da magistratura mineira.

Localizada na região do Quadrilátero Ferrífero, a cerca de 100 quilômetros de Belo Horizonte, Itabira possui importância estratégica no estado e concentra demandas judiciais de grande complexidade, sobretudo na área criminal e da infância e juventude. A comarca é considerada de entrância especial, o mais alto nível da estrutura judiciária estadual.

Com a saída de Diego Martinez, a 2ª Vara de Além Paraíba passou a ser conduzida interinamente pelo juiz Diego Lavendoski Vasconcelos, titular do Juizado Especial da Comarca de Cataguases. Até o momento, o Tribunal de Justiça ainda não divulgou data para abertura de edital destinado ao preenchimento definitivo da vaga deixada pelo magistrado, procedimento que deve ocorrer nos próximos meses.

A mudança encerra um ciclo importante no Judiciário de Além Paraíba e inaugura uma nova etapa na trajetória profissional do juiz Diego Teixeira Martinez, agora à frente de uma das varas mais relevantes da região central de Minas Gerais.