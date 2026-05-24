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Corrida da Unimed Juíz de Fora reúne mais de 2 mil participantes

A edição também contou com a Corrida Neurodivergente, voltada para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA)

Redação
Por: Redação
24/05/2026 às 15h10
Corrida da Unimed Juíz de Fora reúne mais de 2 mil participantes

A Unimed Juiz de Fora realizou, no último domingo (17/5), a 9ª edição da Corrida Unimed, reunindo mais de 2 mil participantes no campus da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). A prova marcou o encerramento de um fim de semana dedicado à promoção da saúde, com oficinas, aulas, orientações e diversas experiências voltadas ao bem-estar. 

A programação teve início no sábado (16/5), com a segunda edição do Circuito Saúde, realizada na Praça Cívica da UFJF. O evento ofereceu atividades gratuitas e abertas ao público de todas as idades, como oficina de circo, orientações de saúde, musicalização infantojuvenil e pilates. 

A edição também contou com a Corrida Neurodivergente, voltada para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras condições relacionadas à neurodiversidade. Ainda no sábado, a Corrida Infantil levou alegria e animação à véspera da prova principal. 

No domingo, a corrida, que integra o 38º Ranking de Corridas de Rua de Juiz de Fora, reuniu cerca de 2.100 inscritos em um percurso desafiador na UFJF. Mais de 100 pessoas com deficiência (PCDs) também participaram da prova, além de mais de 260 crianças na corrida infantil. Durante o evento, os corredores foram animados por apresentações musicais, com destaque para percussão e música eletrônica de projetos apoiados pelo Instituto Unimed Juiz de Fora. 

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