Polícia intercepta traficante de drogas em Jamapará

Policiais militares do 38º BPM prenderam um homem de 56 anos por suspeita de tráfico de drogas na localidade de Jamapará, distrito de Sapucaia, durante uma ação realizada na noite desta quarta-feira (27).Segundo informações da Polícia Militar, as equipes realizavam patrulhamento pela Avenida Paulino Fernandes Silva quando abordaram um veículo Ford Fiesta em atitude suspeita. Durante a revista no automóvel, os policiais localizaram uma grande quantidade de entorpecentes, além de um simulacro de pistola do tipo airsoft.De acordo com o boletim de ocorrência, foram apreendidos 135 papelotes de cocaína, três porções de maconha, dinheiro em espécie e dois aparelhos celulares.Ainda segundo informações repassadas pela corporação, o material apreendido teria como destino o município de Carmo.O suspeito foi conduzido para a delegacia responsável pela área, onde permaneceu preso e acabou autuado por tráfico ilícito de drogas.Todo o material recolhido durante a ocorrência foi encaminhado para perícia, e o caso seguirá sob investigação das autoridades competentes.