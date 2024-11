Robô Cirúrgico Da Vinci X chega ao Hospital do Câncer de Muriaé

O Hospital do Câncer de Muriaé, da Fundação Cristiano Varella, deu mais um passo rumo à inovação e excelência no cuidado oncológico com a chegada do robô Da Vinci X, um equipamento de última geração projetado para realizar cirurgias robóticas com máxima precisão.



O Da Vinci X é reconhecido mundialmente por sua tecnologia avançada, que combina braços robóticos controlados por um cirurgião e uma câmera de alta definição, permitindo procedimentos menos invasivos e com maior eficácia.



Entre os principais benefícios para os pacientes estão a redução do tempo de recuperação, menor risco de complicações e um resultado cirúrgico mais preciso.



Além de beneficiar diretamente os pacientes, a chegada do Da Vinci X representa uma oportunidade única para a valorização e o desenvolvimento de nossa equipe médica e dos profissionais envolvidos nos procedimentos.



A previsão é que as cirurgias comecem a ser realizadas em dezembro de 2024.



Este marco coloca o Hospital do Câncer de Muriaé na vanguarda da saúde, ampliando as possibilidades de tratamento e consolidando a instituição como referência no cuidado ao paciente com câncer.