Conflito entre facções do tráfico deixa mais um morto em Além Paraíba

Um homicídio foi registrado pela Polícia Militar na noite de segunda-feira, 15 de julho, por volta das 23h18, na Rua Clóvis Schettino, no Bairro Campo Alegre, em Além Paraíba. A vítima, identificada como L.M.S.R., de 23 anos, foi encontrada já sem vida no quintal de sua residência.

Segundo o boletim de ocorrência (REDS nº 2025-032926908-001), os militares foram acionados por meio de denúncia anônima via 190, informando que um homem teria sido alvejado por disparos de arma de fogo e estaria caído em sua casa. Ao chegarem ao local, os policiais confirmaram a veracidade da denúncia: o jovem estava caído ao solo, aparentemente sem sinais vitais.

A perícia técnica foi acionada e compareceu ao endereço para realizar os levantamentos de praxe. Após os trabalhos periciais, o corpo foi liberado para a funerária de plantão.

Durante os levantamentos iniciais, foram recolhidos no local sete cartuchos deflagrados de munições dos calibres 9mm e .45. As informações preliminares apontam que o crime possa estar relacionado à disputa por pontos de tráfico de drogas. A vítima possuía passagens policiais por envolvimento com o tráfico e, segundo apurado, poderia ter ligação com organizações criminosas.

A Polícia Militar segue em rastreamento para identificar e localizar os possíveis autores do crime. Até o fechamento desta edição, ninguém havia sido preso.