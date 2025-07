Festa de Sant’Ana 2025 movimenta Pirapetinga com celebrações religiosas e grandes atrações musicais

A Paróquia de Sant’Ana, em Pirapetinga (MG), convida toda a comunidade para participar da mais tradicional celebração do município, que teve início no dia 17 de julho com a Novena de Sant’Ana e se estende até o dia 27 com uma intensa programação religiosa e cultural. Os padres Edmilson, Divani, Ricardo, Maycon, Luís Fernando, Márcio Júnior, Édson Campos, Antônio David, Juliano e Volnei são os celebrantes que conduzem, ao longo dos dias, os momentos de oração, reflexão e louvor, unindo as comunidades em fé e partilha.

Celebrações religiosas e novena

A programação religiosa teve início com a Novena de Sant’Ana, realizada entre os dias 17 e 23 de julho, sempre às 19h, com missas celebradas por padres convidados, participação de diversas comunidades e cantinas temáticas a cada noite. Essa primeira etapa da festa foi marcada por um clima de espiritualidade e união, preparando os fiéis para os dias principais da festa.

Nos dias seguintes, a agenda religiosa segue intensa:

Dia 24/07 (quinta-feira): Missa celebrada pelo Pe. Antônio David, com participação das comunidades de Santo Antônio e Pastoral do Batismo.

Dia 25/07 (sexta-feira): Missa em Ação de Graças pelo município com o Pe. Juliano. Após a celebração, acontece a tradicional bênção dos motoristas e veículos.

Dia 26/07 (sábado - dia da Padroeira):

10h: Missa para os enfermos e idosos com Unção dos Enfermos (Pe. Édson Campos).

11h30: Leilão e almoço.

19h: Missa festiva em louvor e honra à Padroeira, celebrada pelos padres Volnei e Édson, com ampla participação da comunidade.

Dia 27/07 (domingo):

9h: Santa Missa com Pe. Édson (Coral das Crianças).

19h: Santa Missa com Pe. Volnei (Coral Vespertino).

10h30: Leilão e almoço com participação da Pastoral Familiar, Ministros e Pastoral do Batismo.

Cultura, tradição e grandes shows

Além do forte apelo religioso, a Festa de Sant’Ana 2025 também celebra a cultura e a alegria do povo pirapetinguense. Promovida pela Prefeitura de Pirapetinga, a festa contará com shows musicais de destaque regional e nacional, barraquinhas, desfile do comércio, tenda cultural com artistas locais, coroação das rainhas, o tradicional leilão da igreja e a já esperada Feijoada da APAE, que acontece no sábado, dia 26, às 11h30.

A programação artística se inicia na quinta-feira (24/07), com:

DJ Luciano Nogueira (21h)

DJ Marlboro (22h)

Diego Lacer & Bernardo Mesquita na Farra (00h)

Na sexta-feira (25/07):

Show com o grupo Kamisa 10 (22h)

Show com Renanzinho (00h)

No sábado (26/07), após o momento religioso:

Show católico com Thiago Brado (20h30)

Show com Glauco (22h30)

Show com a banda ZEM (01h)

E no domingo (27/07):

Show com Leonardo de Freitas e Fabiano (16h)

Show com o grupo Imagina Samba (22h30)

Segundo a Prefeitura, a Festa de Sant’Ana é um tempo especial de reencontro entre amigos, união de gerações e fortalecimento da identidade cultural do município. “É o momento em que famílias inteiras voltam pra casa e se unem por um mesmo amor: Pirapetinga”, destaca a publicação oficial.