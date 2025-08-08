MPRJ obtém dupla condenação por homicídio triplamente qualificado em Três Rios

O Grupo de Atuação Especializada do Tribunal do Júri (GAEJURI/MPRJ) obteve, na terça-feira (05/08), a condenação de dois réus pelo homicídio triplamente qualificado de um homem, em julgamento realizado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Três Rios. A sessão, que durou cerca de 12 horas, resultou na condenação de Wesley Bruno Vicente da Silva, réu confesso, a 15 anos de prisão, e de Jorge Vicente a 23 anos e 4 meses, com agravante de reincidência. Ambos cumprirão pena em regime fechado. O terceiro réu, Paulo José Lima Júnior, foi absolvido pelo Conselho de Sentença.

A sessão do Tribunal do Júri contou com a presença da subcoordenadora do GAEJURI/MPRJ, promotora de Justiça Roberta Maristela dos Anjos. Atuaram em plenário os promotores de Justiça Daniela de Oliveira Lima Peroba, Matheus Rezende e Sérgio Ricardo Fernandes Fonseca, integrantes do GAEJURI/MPRJ, e a promotora de Justiça Gabriela da Costa Lopes, titular da 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Três Rios.

De acordo com as investigações, o crime foi encomendado por um chefe do tráfico, que teria prometido aos executores pedras de crack e a eventual posse de uma arma pertencente à vítima como recompensa. Com base em provas técnicas e na argumentação apresentada em plenário, o Conselho de Sentença acolheu integralmente a tese do MPRJ, reconhecendo que a execução foi premeditada, praticada com extrema violência e motivada por interesses torpes. Diante disso, foram reconhecidas as três qualificadoras: motivo torpe, promessa de recompensa e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Para a coordenadora do GAEJURI/MPRJ, promotora de Justiça Simone Sibilio, a decisão reafirma o compromisso do Ministério Público com a defesa intransigente do direito à vida e com uma atuação qualificada e técnica, conforme preconiza a Corte Interamericana de Direitos Humanos. “A condenação dos culpados ratifica os direitos das vítimas e reafirma a importância de uma sociedade civilizada que responsabiliza os autores de violações aos direitos humanos”, declarou a promotora.

