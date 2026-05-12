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Eryc Cesarão brilha em Teresópolis e garante vitória no Serra Combate

A vitória na competição reforça o talento e a dedicação do atleta.

Redação
Por: Redação
12/05/2026 às 21h01
Eryc Cesarão brilha em Teresópolis e garante vitória no Serra Combate

O atleta Eryck Cesario, conhecido no meio esportivo como “Eryc Cesarão”, conquistou o título de campeão durante a Serra Combate, competição realizada na cidade de Teresópolis. O evento reuniu lutadores de diversas equipes e destacou talentos das artes marciais da região.

Aos 31 anos, Eryck representou com destaque a Equipe Raça, mostrando preparo técnico, determinação e espírito esportivo dentro do ringue. O atleta também é professor na Academia Movimente, onde desenvolve um importante trabalho de formação e incentivo ao esporte.

Treinando diariamente com a Equipe Raça, Eryck atribui grande parte da conquista ao apoio do seu mestre, Thiago Santana, que tem papel fundamental em sua preparação e evolução dentro da modalidade.

A vitória na competição reforça o talento e a dedicação do atleta, que segue levando o nome da equipe e do esporte com orgulho, inspirando novos praticantes e mostrando que disciplina, treinamento e perseverança são caminhos para grandes conquistas.

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