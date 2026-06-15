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Inscrições abertas para o 3º Prêmio de Jornalismo Sistema Faemg Senar, Inaes e Sindicatos

Premiação distribuirá R$ 97 mil e recebe trabalhos até 15 de setembro Estão abertas as inscrições para o 3º Prêmio de Jornalismo Sistema Faemg Sena...

Redação
Por: Redação Fonte: SINDJORI MG
15/06/2026 às 08h00
Inscrições abertas para o 3º Prêmio de Jornalismo Sistema Faemg Senar, Inaes e Sindicatos

Premiação distribuirá R$ 97 mil e recebe trabalhos até 15 de setembro

Estão abertas as inscrições para o 3º Prêmio de Jornalismo Sistema Faemg Senar, Inaes e Sindicatos – 2026. Profissionais e estudantes de Jornalismo de todo o país podem inscrever seus trabalhos até o dia 15 de setembro. Nesta edição, o tema é “Campo da Inovação – Ciência, tecnologia e inteligência que transformam a produção agropecuária”.

A premiação irá distribuir R$ 97 mil, além de troféus e certificados aos vencedores.

Tema destaca inovação no agro

O prêmio busca valorizar produções jornalísticas que evidenciem os avanços tecnológicos e científicos no agronegócio brasileiro. Entre os assuntos contemplados estão:

  • Agricultura de precisão e digitalização no campo;
  • Inteligência artificial e tecnologias emergentes;
  • Biotecnologia aplicada à agropecuária;
  • Sustentabilidade;
  • Empreendedorismo e startups do agro;
  • Conectividade e inclusão digital no meio rural;
  • Sucessão familiar;
  • Juventude e protagonismo feminino no setor.

Quem pode participar

Podem concorrer trabalhos jornalísticos publicados entre 1º de janeiro e 30 de setembro de 2026 em diferentes plataformas de comunicação, incluindo:

  • Jornais e revistas;
  • Portais, sites e blogs;
  • Emissoras de rádio e rádios web;
  • Podcasts;
  • Emissoras de televisão;
  • Plataformas de streaming;
  • Redes sociais e plataformas digitais;
  • Fotojornalismo em meios impressos e digitais.

Também poderão participar estudantes regularmente matriculados em cursos de Jornalismo reconhecidos pelo MEC, por meio da categoria Jornalismo Universitário.

Cada trabalho poderá ser inscrito em apenas uma categoria.

Valorização do jornalismo e do agro

Segundo o coordenador de Comunicação do Sistema Faemg Senar, Rogério Maurício, a iniciativa tem como objetivo estimular a produção de conteúdo jornalístico qualificado e ampliar a visibilidade da agropecuária brasileira.

“O prêmio busca reconhecer reportagens que mostrem a relevância do setor agropecuário para o desenvolvimento econômico e social de Minas Gerais e do Brasil, além de incentivar a produção de conteúdo de qualidade”, destaca.

Inscrições e informações

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pelo site oficial do prêmio:

https://premiojornalismo.sistemafaemg.org.br/

Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail:

[email protected].

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