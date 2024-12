Polícia Militar de Minas Gerais lança operação para reforçar a segurança no Natal

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) lançou, na manhã desta segunda-feira (2/12), a Operação Natalina 2024. A ação busca garantir tranquilidade e mais segurança para a população em razão do aumento do fluxo de pessoas e do movimento no comércio varejista nas festas de fim de ano.



A operação terá um reforço do efetivo policial em todo o estado, incluindo militares que atuam em funções administrativas, e o emprego de todas as modalidades de policiamento especializado, como Meio Ambiente e Trânsito Rodoviário. Somente em Belo Horizonte, serão 700 policiais a mais nas ruas.



O objetivo é intensificar a segurança em todo o estado durante o período de 2/12 a 31/12, prevenir os crimes contra o patrimônio, como furtos e roubos, a potencialização da sensação de segurança nas áreas comerciais e nas chamadas zonas quentes de criminalidade.



A ação também busca chamar a atenção e conscientizar a população do estado, principalmente os idosos, sobre a atuação de criminosos que utilizam a internet para aplicar os mais diversos golpes de estelionato, como Pix errado, promoções tentadoras, falsos atendentes de bancos, cupons de descontos e boletos falsos.



Participaram da solenidade, que ocorreu na Esplanada do Mineirão, na Pampulha, o comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, coronel Carlos Frederico Otoni Garcia, o chefe do estado-maior, coronel Maurício José de Oliveira, o chefe do Gabinete Militar do governador e coordenador estadual de Defesa Civil (GMG) , coronel Paulo Roberto Bermudes Rezende, o comandante da Primeira Região (1ª RPM), coronel Gibran Maciel da Silva, o diretor de operações (DOP), coronel Ralfe Veiga de Oliveira, o vice-presidente de relações públicas e sociais da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL/BH), Fausto Sebastião Izac, além de representantes da sociedade civil.



O coronel Carlos Frederico Otoni Garcia, frisou que a operação natalina é uma oportunidade de estreitar os laços de integração e de parceria entre a PM e a sociedade. “A presença potencializada do policiamento nos centros comerciais faz parte desse processo”, destacou.



Prevenção



Com colaboração da CDL/BH, a PMMG elaborou cartilhas com dicas de segurança voltadas aos comerciantes e à população em geral durante as compras.



A cartilha aborda a importância da adoção de medidas de autoproteção para a prevenção de crimes, sejam eles físicos ou virtuais, e será distribuída em todo estado.



Vale lembrar que, em outubro, a Polícia Militar de Minas Gerais lançou a megacampanha “Se deu dúvida, é golpe!”, tendo o influencer Tião Bruto Sistemático como garoto-propaganda.



A campanha integra as estratégias da Polícia Militar para a redução da criminalidade em Minas e foi elaborada com base no tripé comunicação, inteligência e operações.



Como parte da megacampanha, a Polícia Militar, em parceria com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) realizou a prisão de diversos autores envolvidos em crimes de estelionato, inclusive em outros estados.