Deputado cobra soluções para a BR-393 que liga Volta Redonda a Além Paraíba

A concessão da BR-393 entre Volta Redonda e Além Paraíba começou em 2008, quando o Governo Federal repassou a rodovia para a iniciativa privada. Também conhecida como Rodoviá Lúcio Meira, a BR-393 é uma rodovia federal que liga a divisa entre Minas Gerais e Rio de Janeiro. O trecho sob concessão abrange oito municípios, incluindo a cidade de Sapucaia, onde o trânsito pesado passa pela sede do município, além dos distritos de Anta e Jamapará, atrapalhando a vida do cidadão sapucaiense.

Em 2018, o Grupo K-Infra assumiu a gestão da rodovia, e todos na cidade de Sapucaia, estavam ansiosos pelo cumprimento de uma das condicionantes do contrato de concessão, que são as obras para desvio do trânsito nessas localidades. Nos últimos meses, várias foram ás reuniões entre parlamentares da bancada do Estado do Rio de Janeiro em Brasília com autoridades federais discutindo o problema.

Na semana passada, quarta-feira (05), o deputado federal Sargento Portugal (Podemos-RJ / Foto), que tem familiares residindo em Sapucaia, entrou no circuito cobrando uma solução para o caso. Segundo o deputado, um encontro com o Ministro dos Transportes, Renan Filho aconteceu, com o tema em questão debatido pela bancada carioca. Portugal aproveitou e solicitou uma agenda exclusiva com o ministro para tratar das variantes de Sapucaia e Anta, na BR-393.