Alexandre Pires e Natanzinho estão confirmados na Expo Sapucaia

A Prefeitura de Sapucaia divulgou mais uma atração confirmada para a 32ª edição da Expo Sapucaia, uma das festas mais aguardadas da região. O evento será realizado entre os dias 27 e 30 de agosto, no tradicional espaço Beira Rio, com entrada gratuita em todos os dias.

Após anunciar o cantor Natanzinho Lima como atração de abertura no dia 27, a organização confirmou que o dia 28 contará com show do consagrado Alexandre Pires, um dos nomes mais populares da música nacional. As atrações dos dias 29 e 30 de agosto ainda não foram divulgadas, mas a expectativa é de novos anúncios em breve.

A Expo Sapucaia chega à sua 32ª edição consolidada como uma das celebrações mais tradicionais do calendário regional. Além dos shows musicais, o evento contará com rodeio, praça de alimentação, esquema de segurança reforçado, áreas de lazer e diversas atividades voltadas para toda a família.

A proposta da festa, segundo a organização, é manter o caráter popular e acessível, oferecendo entretenimento de qualidade para moradores e visitantes, além de movimentar a economia local durante os quatro dias de programação.