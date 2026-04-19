Mocidade anuncia saída do carnavalesco Pedrinho e do mestre de bateria Alex

A escola de samba Mocidade Independente da Cidade Alta comunicou, na noite de sábado, 18 de abril, a saída de dois integrantes ligados à trajetória da agremiação: o carnavalesco Pedro Antônio, conhecido como Pedrinho, e o mestre de bateria Alex Ozorio.

A informação foi divulgada por meio de uma publicação nas redes sociais da escola, acompanhada de uma mensagem de agradecimento pelos anos de dedicação de ambos à entidade. Na nota, a agremiação reconhece o trabalho desenvolvido pelos dois integrantes ao longo de diferentes carnavais, destacando a contribuição deles para a construção de desfiles e momentos importantes da história da escola.

Pedro Antônio atuava como carnavalesco da Mocidade desde os primeiros anos da agremiação, sendo responsável pela concepção artística e pelo desenvolvimento dos desfiles apresentados pela escola. Já Alex Ozorio esteve à frente da bateria da escola, exercendo a função de mestre de bateria em diversos carnavais.

Segundo o comunicado, o Carnaval de 2026 marcou a última participação dos dois na escola. A direção informou ainda que, para o processo de preparação do Carnaval de 2027, os caminhos da agremiação e dos integrantes seguirão de forma separada.

Tanto Pedro Antônio quanto Alex Ozorio são moradores da comunidade da Cidade Alta, bairro tradicional de Além Paraíba, e estiveram ligados à escola ao longo de diferentes momentos de sua trajetória.

Na publicação, a Mocidade Independente da Cidade Alta ressaltou o reconhecimento pela contribuição dos dois integrantes, afirmando que a história construída por eles permanece registrada na memória da comunidade e na trajetória da agremiação.