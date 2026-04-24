União da Colina lança enredo 2027 neste domingo

A Escola de Samba União da Colina, recém-consagrada campeã do Carnaval 2026, já inicia os preparativos para o próximo desfile com um evento especial neste domingo, 26 de abril. A agremiação apresentará oficialmente o enredo que levará para a avenida no Carnaval 2027, marcando o início de um novo ciclo após a conquista do título.

A programação promete reunir comunidade e amantes do samba em uma grande celebração. Além do anúncio do tema, o evento também homenageará o Dia de São José, com uma tradicional feijoada que será servida ao público. Para completar o clima festivo, o grupo Pagode do Gordinho comandará a trilha sonora da tarde, garantindo muito samba e animação.

De olho no próximo desfile, a escola também anunciou a formação de uma comissão de carnavalescos responsável pelo desenvolvimento do projeto artístico de 2027. O grupo será composto por Handerson Negrão, Anderson Silva, Filiphe Matheus, conhecido como “Ipy”, e Rodiney Becker. A proposta da agremiação é apostar em um trabalho coletivo, reunindo diferentes experiências e visões criativas para construir um espetáculo competitivo.

Com a expectativa elevada após a vitória recente, a União da Colina busca manter o ritmo e consolidar sua posição de destaque no cenário carnavalesco. O evento deste domingo será, além de uma celebração, o pontapé inicial rumo a mais um desfile.