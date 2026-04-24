Sábado, 09 de Maio de 2026
19°C 30°C
Além Paraíba, MG
Publicidade
Guia PCDs

União da Colina lança enredo 2027 neste domingo

O evento deste domingo será, além de uma celebração, o pontapé inicial rumo a mais um desfile

Redação
Por: Redação
24/04/2026 às 14h14 Atualizada em 27/04/2026 às 14h31
União da Colina lança enredo 2027 neste domingo

A Escola de Samba União da Colina, recém-consagrada campeã do Carnaval 2026, já inicia os preparativos para o próximo desfile com um evento especial neste domingo, 26 de abril. A agremiação apresentará oficialmente o enredo que levará para a avenida no Carnaval 2027, marcando o início de um novo ciclo após a conquista do título.

A programação promete reunir comunidade e amantes do samba em uma grande celebração. Além do anúncio do tema, o evento também homenageará o Dia de São José, com uma tradicional feijoada que será servida ao público. Para completar o clima festivo, o grupo Pagode do Gordinho comandará a trilha sonora da tarde, garantindo muito samba e animação.

De olho no próximo desfile, a escola também anunciou a formação de uma comissão de carnavalescos responsável pelo desenvolvimento do projeto artístico de 2027. O grupo será composto por Handerson Negrão, Anderson Silva, Filiphe Matheus, conhecido como “Ipy”, e Rodiney Becker. A proposta da agremiação é apostar em um trabalho coletivo, reunindo diferentes experiências e visões criativas para construir um espetáculo competitivo.

Com a expectativa elevada após a vitória recente, a União da Colina busca manter o ritmo e consolidar sua posição de destaque no cenário carnavalesco. O evento deste domingo será, além de uma celebração, o pontapé inicial rumo a mais um desfile.

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 3 semanas

Mocidade anuncia saída do carnavalesco Pedrinho e do mestre de bateria Alex

Comunicado divulgado na noite de 18 de abril informa que o Carnaval de 2026 marcou a última participação dos dois integrantes na escola de samba Mocidade Independente da Cidade Alta, em Além Paraíba.
Geral Há 1 mês

Adeus a Ioiô: o mestre-sala que marcou a história da Unidos Três Corações

Além Paraíba se despede de Ioiô, mestre-sala da Unidos Três Corações
Cultura Há 2 meses

Império do Planeta II retoma atividades e inicia planejamento para o Carnaval 2027

A expectativa agora é que, com a organização inicial da comissão e o engajamento dos integrantes, a escola avance nos preparativos e retorne ao desfile em 2027 com força renovada.
Cultura Há 3 meses

Escolas de samba participam do ‘Roda Vida’

Programa reuniu lideranças do samba e destacou a retomada dos desfiles.
Cultura Há 3 meses

União da Colina vai realizar a ‘Noite do Verde e Branco’

A União da Colina convida toda a população para prestigiar essa grande festa e viver de perto o clima contagiante que só o carnaval proporciona. 

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Agora Jornais Associados - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias