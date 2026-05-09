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CARMO: Depois do Itaú, Bradesco pode fechar sua agência

O anúncio acontece poucos dias após o fechamento da agência do Itaú Unibanco na cidade

Redação
Por: Redação
09/05/2026 às 09h59
CARMO: Depois do Itaú, Bradesco pode fechar sua agência

O prefeito de Carmo, Samuel do Romão, usou as redes sociais na noite desta quinta-feira, 7 de maio, para anunciar que o Bradesco  pretende encerrar as atividades de sua agência no município.

O anúncio acontece poucos dias após o fechamento da agência do Itaú Unibanco na cidade, situação que gerou forte indignação entre os correntistas carmenses. Desde então, moradores passaram a enfrentar deslocamentos para municípios vizinhos para realizar operações bancárias, sacar dinheiro em espécie, receber pagamentos e resolver questões financeiras básicas.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Samuel do Romão afirmou que recorrerá à Justiça contra o que classificou como uma medida “arbitrária” do Bradesco. Segundo o prefeito, cerca de dois mil correntistas seriam diretamente afetados pelo fechamento da unidade, responsável também pelo pagamento do funcionalismo público municipal.

“São cerca de 2 mil correntistas e eu não vou aceitar que isso aconteça”, declarou o prefeito, em tom enfático.

Samuel do Romão informou ainda que já abriu diálogo com outras instituições financeiras e cooperativas bancárias, buscando alternativas para manter no município toda a movimentação bancária relacionada à folha de pagamento da Prefeitura, evitando que os recursos e serviços sejam transferidos para outras cidades.

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