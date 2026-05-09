8ª Festa do Cavalo vai movimentar Estrela Dalva com concurso de marcha

A tradição e a cultura do campo estarão em destaque nos dias 9 e 10 de maio, durante a 8ª edição da Festa do Cavalo, que será realizada na cidade de Estrela Dalva. O evento promete reunir criadores, cavaleiros, amantes da cultura sertaneja e público de toda a região em dois dias de programação intensa, com concurso de marcha, premiações e apresentações musicais.

A programação começa no sábado (9), às 22h, com show do cantor Leandro Gomes. Logo após, à meia-noite e meia, sobe ao palco o grupo Tchê Malucos. No domingo (10), as atividades começam cedo, às 13h, com o tradicional Concurso de Marcha, um dos momentos mais aguardados da festa, reunindo animais de várias categorias e criadores da região.

Ainda no domingo, o público poderá curtir shows com Rasca Saia, às 20h, e com o cantor Felipe Oliveira, às 23h30, encerrando a programação musical.

Concurso e premiação

O concurso contará com diversas categorias, incluindo égua e cavalo dente de leite, animais registrados, marcha picada, cavalo castrado, além de categorias para mirim (até 12 anos), juvenil (até 18 anos) e amazonas.

Os vencedores das categorias receberão premiação em dinheiro, sendo:

1º lugar: R$ 1.000

2º lugar: R$ 500

3º lugar: R$ 300

Já na disputa pelo Grande Campeão (MB), os valores chegam a:

1º lugar: R$ 5.000

2º lugar: R$ 2.000

3º lugar: R$ 1.000

4º lugar: R$ 800

5º lugar: R$ 500

Regras e organização

A organização informou que não será permitido carro de som no local e que será obrigatória a apresentação de GTA, exames de AIE e vacinação contra influenza para participação dos animais.

A arbitragem oficial ficará por conta de Plínio Amaral, árbitro da Associação do Mangalarga Marchador. O evento também contará com veterinários responsáveis para acompanhamento técnico das provas.

Com expectativa de grande público, a Festa do Cavalo reforça a tradição rural de Estrela Dalva e se consolida como um dos eventos mais aguardados do calendário festivo da região, reunindo esporte, música e valorização da cultura do cavalo.